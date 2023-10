Te Whakatairanga i te Marae: Nga Pukoro Maeneene e Whakawhanui ana i nga Taeatanga i roto i te Robotics me te Prosthetics

He ngohe, he ngawari, he tino tairongo, he pukoro ngohe, he mea hanga tahi e nga kairangahau mai i te Whare Wananga o British Columbia (UBC) me Honda, kua rite ki te huri i nga mara o te robotics me te prosthetics. Ko tenei pukoro auaha, ina pa ana ki te mata o nga ringaringa prosthetic, nga peka karetao ranei, ka whakarei ake i te maaramatanga me te ngawari o te pa, e taea ai e nga miihini te mahi i nga mahi uaua me te ngawari. I tua atu, ko te ahua o te kiri e whakatairanga ana i nga taunekeneke haumaru me te tino pono i waenga i te tangata me nga robots, e whakatairanga ana i nga taumata o te whakawhirinaki me te mahi tahi.

Ko te pukoro ngawari, he mea hanga hei waahanga o te mahi tohu taarata tuatahi a Takuta Mirza Saquib Sarwar i roto i nga mahi miihini hiko me te rorohiko i te whare wananga a UBC, he maha nga momo kaha. Ma te mohio ki nga momo kaha, ka whakamanahia e te pukoro nga ringa prosthetic me nga ringa karetao ki te urupare ki nga whakaihiihi tactile me te tino tika me te mohio. Ko nga mea ngawari penei i nga hua heki me nga karaihe wai ka taea te mau maia me te whakahaere me te kore e tupono he kino, he aitua ranei.

Ko te mea hanga he rapa silicone—he mea e whakamahia nuitia ana i roto i te whare pikitia mo te hanga i nga paanga kiri rite ora—he mea hangai te pukoro ki te whakahoki i nga ahuatanga o te kiri o te tangata. Ma te whakamahi i nga mara hiko ngoikore, he rite ki era e kitea ana i roto i nga mata pa, ka taea e te pukoro te kite i nga taonga i tawhiti i te wa ano ka kitea nga kaha ki roto me te taha o tona mata. Ko tenei huinga ahurei he mea nui mo nga taunekeneke tangata-robot, ka taea e nga robots te mahi haumaru me te whai hua ki te tata ki nga tangata.

Ko nga mahi mahi tahi i waenga i te UBC me te whare rangahau a Frontier Robotics a Honda i puta mai he hangarau whaihua me te tauineine. Ko te hangahanga ngawari o te pukoro ka taea te whakamaarama ngawari, ka taea te kapi i nga waahi mata nui me te whakaputa i nga rahinga nui. Ko Takuta John Madden, he tohunga nui i roto i te rangahau me te ahorangi mo te hanga hiko me te rorohiko i UBC, e kii ana kei te tere te huri i nga karetao ki nga hinonga kaha ake, ka rite ki te ora. Engari, he nui tonu te waahi mo te tipu.

E ai ki a Takuta Madden, he nui ake te mohio o te kiri o te tangata ki ta te hangarau o naianei. Ko nga mahi rangahau e aro ana ki te tarai i tenei aputa ma te whakamahine i nga pukoro ki te whai i nga uauatanga o te pa o te tangata, tae atu ki te kitenga i te pāmahana me te aromatawai kino. I tua atu, ko te whakaurunga o te matauranga mohio ka whai waahi nui ki te awhina i nga karetao ki te whakarite kaupapa matua me te whakautu ki nga korero mohio. Ko te whakawhanaketanga o nga pukoro matatau me te whanaketanga o te matauranga hangai me tupu tahi, hei hanga i te wa kei te heke mai ka noho tahi nga robots me te mahi tahi me te tangata.

FAQ

He aha te kaupapa o te puoro ngawari i whakawhanakehia e nga kairangahau a UBC me Honda?

Kua hoahoatia te pukoro ngohengohe ki te whakarei ake i te aro o te pa me te hihiko i roto i nga karetao me nga tono prosthetics. Ka taea e nga miihini te mahi i nga mahi ngawari me te taunekeneke haumaru me te tangata.

Me pehea te mahi o te puoro ngawari?

Ka whakamahia e te puoro nga waahi hiko ngoikore ki te kite i nga taonga, he rite ki nga mata pa, me te whai mana ano ki te mohio ki nga kaha ki roto me te taha o tona mata. Ma tenei huinga ka taea e nga taunekeneke tika me te whakautu.

He aha nga rauemi e whakamahia ana mo te hanga o te pukoro?

Ko te pukoro he mea tito he rapa silicone, he rauemi maha e mohiotia ana mo tona ngawari me te rite ki te kiri tangata.

Ka taea te hanga papatipu te pūoko ngohengohe?

Ae, ka ngawari te hanga o te puoro me te whakarahi ake ki te kapi i nga waahanga mata nui. Ma tenei ka taea te whakaputa papatipu me te whakatuwhera i te kuaha ki te whaanuitanga i roto i nga momo umanga.

Me pehea e whai hua ai te ahunga whakamua i roto i nga pukoro me te matauranga horihori ki nga robots?

Ko etahi atu whanaketanga i roto i nga pukoro me te mohio mohio ka taea e nga karetao te whakahoki i te uaua o te pa o te tangata, tae atu ki te kitenga o te pāmahana me te aromatawai kino. Ko tenei ahunga whakamua ka whakanui ake i o raatau kaha, ka kaha ake te aro ki o raatau taiao me o raatau taunekeneke tangata.