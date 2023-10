Wewete i nga mea ngaro: pehea te hurihanga o te kongakonga o te marama ki te asteroid tata ki te whenua

I roto i te kitenga o te whenua, kua whakamaramatia e te roopu kaitirotiro arorangi mai i te Whare Wananga o Arizona mo te huringa whakamihiharo o tetahi wahi o te marama ki te asteroid tata ki te whenua. Ko te mea tuatahi ko te asteroid i kitea i mua, ko Kamo`oalewa, he kongakonga o te marama, i wiri te hapori putaiao i te tau 2021. Inaianei, e rua tau i muri mai, kua hurahia e tetahi atu roopu rangahau i te whare wananga tetahi ara onge hei whakamarama me pehea tenei. i puta nga ahuatanga.

I nga wa o mua, i kii nga kaitoro arorangi ki nga asteroids tata ki te whenua ki nga mea tawhiti i ahu mai i tua atu o te orbit o Mars. Heoi ano, ko tenei rangahau hou e kii ana ko te marama te puna nui ake o enei taonga o te rangi. E ai ki a Renu Malhotra, he kaituhi matua mo te pepa me te Regents Professor of Planetary Sciences i te Whare Wananga o Arizona, ko tenei kitenga e kii ana he maha atu pea nga maramara marama ka kitea i waenga i te taupori asteroid tata ki te whenua. I whakaputaina nga kitenga rangahau i roto i te retaata Communications Earth & Environment.

E rua nga ahuatanga motuhake o Kamo`oalewa. Tuatahi, ka whakarōpūhia ko te quasi-satellite o Papa, ko te tikanga he rite tonu tona amio ki to Papa, ahakoa ka huri haere i te ra. Ka rua, ko te roa o te oranga e tu mai ana, i te mea ka noho tonu ia hei hoa mo te Ao mo nga miriona tau. Ko tenei ahuatanga whakamiharo he rerekee a Kamo`oalewa mai i etahi atu mea rite e pupuri ana i nga amioo rite whenua mo etahi tekau tau.

Hei wetewete i te mea ngaro o te mutunga o tetahi wahi o te marama i roto i tenei orbit quasi-satellite, ka whakahaerehia e nga kairangahau nga whaihanga tau e whakaatu ana i te kaha o te kaha o nga aorangi katoa o te punaha solar. He mea whakamiharo, i kitea e ratou ko etahi o nga maramara marama kei a ratou nga tikanga tika kia kitea to ratou huarahi ki roto i enei orbit ahurei. Ko te Kamo`oalewa, na reira, ka taea te hanga i nga miriona tau ki muri i te wa o tetahi huihuinga o te marama.

Kua roa te marama e pupuhihia ana e nga asteroids, ka kitea mai i te maha o nga kaawaatanga e marara ana puta noa i te mata. Ahakoa ka hoki te nuinga o nga rawa o te marama ki runga i te marama, ka mawhiti te hautanga iti i te taumahatanga o te marama me te ao, ka mutu ka huri hei asteroids tata ki te whenua. E whakaponohia ana no roto a Kamo`oalewa i tenei roopu onge o nga mahanga onge kua uru ki roto i te waahi orbital o Papa.

He mea nui te mohio ki nga asteroids tata ki te whenua i te mea ka pa mai he aitua ki to tatou ao. Ko etahi atu rangahau mo te Kamo`oalewa me te whakatau i tona takenga mai i roto i te rua o nga paanga o te marama ka tino mohio ki nga mahi miihini. I runga i tenei whakaaro, kei te whakamahere nga kairangahau ki te tirotiro i nga ahuatanga motuhake i taea ai te ara orbital ahurei o Kamo`oalewa. I tua atu, ka whai ratou ki te whakatau i te tau tika o tenei asteroid enigmatic.

Ko te kitenga o Kamo`oalewa me ona takenga o te marama he tohu mo nga mea whakamiharo o to tatou ao. Te faahaamana'o ra te reira ia tatou e e nehenehe atoa te mau taata e au ra e mau mea huna ore, ma te tiai ia hurahia na roto i te mau tutavaraa tuutuu ore a te feia maimi. I a tatou e haere tonu ana ki te tuhura i te ao, ka hohonu ake to tatou mohiotanga ki to tatou waahi i roto i te whanuitanga o te waahi.

FAQs

1. He aha te quasi-satellite?

Ko te quasi-satellite he kupu e whakamahia ana hei whakaahua i nga asteroids he rite to ratou amionga ki to Papa, e whakaatu ana i te pohehe kei te huri haere i te Papa, ahakoa kei te huri haere i te ra.

2. I pehea te wahanga o te marama hei asteroid tata ki te whenua?

Ko nga whakatauira tau i whakahaeretia e nga kairangahau i te Whare Wananga o Arizona i whakaatu ko etahi maramara marama he tikanga tika ki te uru ki roto i nga amiorangi quasi-satellite huri noa i te whenua. E tohu ana tenei ka taea te hanga he kongakonga o te marama i te wa o te paahitanga o te marama o mua, katahi ka uru atu ki tenei omionga ahurei.

3. He aha te take i hirahira ai te kitenga o Kamo`oalewa?

Ko te kitenga a Kamo`oalewa e whakaatu ana ko te marama he puna pea mo nga asteroids tata ki te whenua, hei whakawhānui ake i to maatau mohiotanga ki te takenga mai. I tua atu, ma te ako i a Kamo`oalewa me te whakatau i tona takenga mai i roto i te rua o te maramatanga ka taea e koe te whai whakaaro nui ki nga miihini paanga me te whai waahi ki o maatau mohiotanga mo enei ahuatanga o te rangi.

4. He aha nga aituatanga o nga asteroids tata ki te whenua?

Ko nga asteroids tata ki te whenua ka noho he morearea ki to tatou ao i te mea ka kawea mai e o ratou awhiowhio kia tata ki te whenua. Mena he tukinga, he nui te kino ka pa ki a tatou taiao. Ko te maarama ki enei asteroids me o raatau ahuatanga he mea nui mo te whakawhanake rautaki hei whakaiti i nga tupono ka taea.