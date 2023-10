Ka Whakanui a Chris Boshuizen mo nga tau e rua mo te rererangi mokowhiti me te Ataata Waiata Hou

Ko Chris Boshuizen, te kaiwhakarewa me te apiha hangarau matua mo Planet Labs, i tohu i te rua tau o tana haerenga ki te mokowhiti me te whakaputanga o tetahi ataata puoro puoro. Ko te ataata he mihi ki tana wheako o mua i runga i te rere atea Blue Origin.

I te marama o Oketopa 2021, ka haere a Boshuizen ki tetahi haerenga ka riro ko ia te tuatoru o Ahitereiria ki te haere ki waho. Ko te rerenga, he tangata rongonui penei i a Medidata Solutions te kaiwhakarewa me te Tumuaki takirua Glen de Vries, Blue Origin's Audrey Powers, me te kaiwhakaari rongonui a William Shatner o te rongonui "Star Trek", he mea nui ki a Boshuizen.

Ko te ataata puoro ehara i te whakamaumahara anake i tana tohu nui engari e whakaatu ana i te taha toi a Boshuizen. Ko nga tirohanga me nga mea rerehua o te riipene whakaata e mau ana i nga kaimakitaki, e whakaatu ana i te tirohanga ahurei mo te haerenga a Boshuizen i a ia e tuhura ana i nga waiata hei huarahi korero.

Ka tae mai tenei whakanui i te wa e piki tonu ana te hiranga o te torotoro mokowhiti. Ko te wheako o Boshuizen he mea whakahihiri mo te hunga kaingākau ki te kaihoe me te hunga kaingākau. Ka whakakaha ake i te whakaaro ko te haerenga mokowhiti ehara i te mea mo te ahu whakamua me te kitenga putaiao anake, engari mo te tipu whaiaro me te whakapuaki whaiaro.

Ko te tukunga o te riipene puoro e whakanui ana i nga pukenga maha o Boshuizen me tona kaha ki te whakawhiti i nga rohe. Ma te whakakotahi i tana kaingākau ki te torotoro mokowhiti me ona pukenga toi, ka tukuna e Boshuizen tetahi korero kaha mo nga huarahi mutunga kore e puta ana i te wa e awhi ana tetahi i o raatau hiahia me o raatau moemoea.

Ko te katoa, ko te ataata puoro hou a Chris Boshuizen ehara i te whakanui noa i tana haerenga whakamiharo ki te mokowhiti engari he whakamaumahara ano mo te mana hurihuri o te torotoro me te hiranga o te whai i nga hiahia o te tangata. He tohu tenei mo te kaha o te wairua o te tangata ki te eke ki nga taumata hou, i te ahua o te kupu me te kupu.

