Nga Mea Whakamiharo Huna: Te Whakakitenga i nga Kaokao Tawhito ki te Hohonutanga o nga Moutere o Galapagos

Kei raro rawa i te mata o nga Moutere o Galapagos, he kitenga nui i miharo nga kaiputaiao. Ko te haerenga i mua tata nei i arahina e te Schmidt Ocean Institute i whai ki te torotoro i nga puunaha rauwiringa kaiao o raro o te moana, engari ko nga mea i tutuki i a ratau ka pau te manawa. E rua nga toka kao parakore, huna ana ki te rire, ka puta ake i mua i o raua kanohi, ka kitea he ao whakamiharo.

Ko te whakakitenga whakamiharo i miharo ki nga kaiputaiao e whakaurungi ana i te waka mamao (ROV) SuBastian. I a ratou e nuku haere ana i te rire, ka tutaki ki a ratou te nui me te ataahua o enei mea whakamiharo i raro i te moana. E 800 mita te roa o te toka nui, he rite ki te rahi o nga papa whutupaoro e waru, ko te toka iti e 250 mita te roa. Ko enei hanganga tawhito, e whakaponohia ana he mano tau te tawhito, kei waenganui i te 370 me te 420 mita i raro i te mata.

Ko te mea tino whakamiharo ko te puunaha rauwiringa kaiao e mau tonu ana. Ko nga toka he wahapu mo te tini o nga momo kao toka, e whakaatu ana i te tino kanorau me te kaha o te oranga moana i roto i tenei whenua kaore ano kia tuhurahia. Ko nga tae kanapa me nga hanganga hianga o nga rupi e peita ana i te whakaahua whakahihiri o te whenua o raro o te moana.

Kei te kaha te rangahau a nga kaiputaiao i enei toka kaiao katahi ano ka kitea, me te tumanako ki te whakatuwhera i o raatau mea ngaro, ka hohonu ake te maarama ki o raatau hiranga kaiao. Ko nga Moutere o Galapagos, e rongonui ana mo o ratou momo koiora ahurei, kei te whakaputa tonu i nga whakakitenga whakamiharo e tohu ana i te hiranga o nga mahi tiaki ki te pupuri i enei mea whakamiharo.

I a tatou e ruku ana ki roto i nga mea ngaro e huna ana i raro i o tatou moana, ka maumahara tonu tatou ki te ataahua whakamiharo me te pakari o te ao taiao. Ko te kitenga o enei toka kao tawhito hei whakamaumahara nui ki nga mea whakamiharo e tatari tonu ana ki te torotoro haere me te hiahia tere ki te tiaki me te tiaki i o tatou rauwiringa kaiao moana mo nga whakatipuranga kei te heke mai.

FAQ

1. I pehea te kitea o enei toka?

I kitea enei toka kao e nga kaiputaiao e tarai ana i te waka mamao (ROV) e kiia nei ko SuBastian i te haerenga ki te ako i nga puunaha rauwiringa kaiao o raro o te moana i nga Moutere o Galapagos.

2. E hia te rahi o nga toka?

Ko te toka nui ake he 800 mita te roa, he rite ki nga papa whutupaoro e waru, ko te toka iti e 250 mita te roa.

3. He pehea te hohonu o nga toka awha?

Kei waenganui i te 370 me te 420 mita i raro i te mata o te moana nga toka.

4. He aha te tau o enei korowha?

E whakaponohia ana he mano nga tau e noho ana enei toka wheo, e whai hua ana te rahi me te rereketanga o te rauwiringa kaiao.