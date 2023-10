Ko nga Kairangahau MIT Ka whakakotahi i te Twistronics me te Quasicrystals, ka whakatuwhera i te kuaha ki nga kitenga hou i roto i te superconductivity.

Ko nga Kairangahau i te MIT kua puta he mahi whakaihiihi i roto i te rangahau o te quasicrystals ma te whakakotahi ki tetahi tikanga e kiia nei ko te twistronics. Ko te Quasicrystals he karaehe ahurei o nga rawa e whakaatu ana i nga tauira me nga ahuatanga rereke i waenga i te karaihe me te papanga amorphous. Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te hautaka Nature, e whakaatu ana i tetahi papahanga ngawari hou mo te ako i nga quasicrystals me te tirotiro i o raatau tono.

Ko te rangahau e hanga ana i runga i te mara o te twistronics, e uru ana ki te whakatakoto i nga papa angiangi ngota o nga rawa ki runga ake o tetahi ki tetahi, me te koki paku ki te hanga i te moiré superlattice. He nui te awe o tenei tauira ki te whanonga o nga irahiko, a tera pea ka puta mai nga ahuatanga whakamere. Kua angitū kē a Twistronics ki te hanga rauemi quantum hōu me ngā āhuatanga ahurei.

I roto i tenei rangahau, i whakaemihia e te roopu nga rau graphene e toru ki runga ake o tetahi ki tetahi, ka whiria e rua nga rau ki nga koki rereke. Ko te hua o te hanga o te quasicrystal, he rauemi me te tauira uaua me te korikori o nga ngota. He uaua te mahi a Quasicrystals ki te ako me te mohio na te uaua ki te whakaputa.

Na roto i te whakakotahi i nga twistronics me nga quasicrystals, kua whakatuwherahia e nga kairangahau nga huarahi hou mo te tirotiro i te superconductivity me etahi atu ahuatanga o waho. Ko te superconductivity he ahuatanga ka taea e nga irahiko te rere i roto i tetahi rauemi kaore he parenga, ka arahi ki nga taputapu hiko tino pai. Ko te maarama me te whakamahi i te superconductivity he whainga roa mo te hikohiko.

Ko tenei rangahau ehara i te mea he maarama hou mo te quasicrystals engari e whakaatu ana hoki i te kaha o te twistronics hei taputapu maha mo te hanga me te ako i nga rawa kikokore ngota. Ko nga ahuatanga ahurei me nga whanonga o enei rawa ka whai paanga nui mo nga ahunga whakamua hangarau a meake nei.

