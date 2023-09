Ka Akohia e nga Kairangi Arorangi Turiki NGC 2509 Tuwhera Cluster Ma te Raraunga Gaia

Ma te whakamahi i nga raraunga mai i te amiorangi Gaia a ESA, kua whakahaerehia e nga kaitirotiro whetu mai i te Whare Wananga o Istanbul tetahi rangahau mo te kohinga tuwhera NGC 2509, e whakaatu ana i nga tirohanga ki ona waahanga hanganga me te astrophysical. Ko nga tautau tuwhera he roopu whetu e herea ana ki a ratou ano, ka hangaia mai i te kapua ngota nui. Ko NGC 2509, kei roto i te kahui whetu o Puppis, he kahui puare-a-tau-waenganui kaore i tino rangahaua, me te maha o ona taonga kaore i te tino mohio. Hei whakatewhatewha i te NGC 2509, i tātarihia e nga kaitoro arorangi nga raraunga astrometric me te whakaahua whakaahua mai i te Gaia Data Release 3. I wehea e ratou nga mema kahui mai i nga whetu mara me te whakatau i nga tawhā taketake ake o NGC 2509.

I kitea e te rangahau ko NGC 2509 he motini tika -2.72 me te 0.8 mas/tau i te pikitanga matau me te whakahekenga. Ko tona tawhiti e kiia ana ko te 8,200 tau marama, a ko tona tau ko te 1.5 piriona tau pea. Ko te radius here o te tautau he 16.7 tau marama, me te 0.1 mag te whero. Ko te whakarewatanga o te NGC 2509 ka ine ki te taumata o te 0.0152 dex, a ko tona kiato whetu kei te tata ki te 32.33 whetu/arcmin².

Ko te whakawhanui i te rarangi o nga kahui puare tupuni e mohiotia ana me te ako i a raatau korero he mea tino nui hei whakanui ake i to maatau mohio ki te hanganga me te whanaketanga o to tatou tupuni. Ka whai waahi tenei rangahau ki te matauranga o NGC 2509 me te whakarato korero nui mo ona taonga. Ko etahi atu rangahau me te rangahau mo nga tautau tuwhera ka haere tonu ki te whakaatu i nga korero mo te ahua o to tatou ao.

Rauemi:

– T. Yontan et al, Tawhā Astrophysical of the Open Cluster NGC 2509, arXiv (2023).

– Ka tirotirohia e nga kaitirotiro arorangi Turikina te kahui tuwhera NGC 2509 (2023, Mahuru 19) i tangohia i te 19 o Hepetema 2023 mai i [puna]