Ko te Maatauranga Hou e kii ana kei te turuturu pea te Upoko o te Ao

Ko nga kairangahau i muri i tetahi rangahau i whakaputaina i roto i te hautaka Nature kua kitea nga taunakitanga ka taea te pakaru o te papa o te whenua. I aro te rangahau ki nga rerenga rangitoto o nehe mai i te Moutere o Baffin i te Moutere o Arctic Arctic, kei roto nga owehenga teitei o te helium-3, helium-4, me tetahi atu momo momo onge kua kitea i roto i nga toka puia whenua.

Ko nga taumata teitei o te helium-3 e tohu ana i ahu mai te rere o te rangitoto i te hohonutanga o te whenua. Ahakoa kare e tino marama te tikanga mo te puta mai o tenei turuturu, tera ano te whakapae he maha nga mea onge, penei i te helium-3, ka rere ki waho o te uho ka haere ki te mata o te whenua.

Ko tenei kitenga i hanga i runga i te mohiotanga o mua kei te noho te helium-3 i roto i nga toka o Baffin Island. Heoi, i hiahia nga kairangahau ki te whakatau he aha te teitei ake o nga taumata i whakaritea ki nga purongo o mua, me te tautoko ano i te tupono o te rerenga matua.

Waimarie, kaore tenei rii i te ahua kino i tenei wa. Kua whakatauhia e nga kairangahau he iti rawa nga ngota helium-3 i roto i nga toka hei whakatuma, a, i te mea he hau rangatira te helium-3, karekau e mahi matū me etahi atu huānga. I tua atu, ko te waahi e rere ana te rangitoto ka tae atu ki te Moutere o Baffin he tino pamamao, ka whakaiti i te tupono o te pa ki te tangata.

Ko te kitenga o te pakarutanga pea i roto i te papa o te whenua ka ara ake nga patai whakahihiri mo to maatau mohio ki nga mahi o roto o te ao. Me rangahau ano ki te wetewete i te mea ngaro e pa ana ki tenei ahuatanga me te whakatau i ona paanga ki te papa o te whenua.

Rauemi:

– Nature (journal)

– Puna whakaahua: Mariana Ianovka / Adobe