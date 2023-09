Ka Puta ake nga Maharahara mo te Mihana Aditya L1 o Inia i roto i nga raru o te Awha Solar

Ko te tukunga a NASA mo te riipene ataata whakamataku e whakaatu ana i te kapua Coronal Mass Ejection (CME) kaha kua puta he awangawanga mo nga raru pea ka pa ki te kaupapa Aditya L1 o Inia. I te wa e tatari ana te Indian Space Research Organization (ISRO) ki te angitu o tana misioni Sun, a Aditya L1, kei te whakataurite nga tohunga ki nga wero e pa ana ki te misioni Parker Solar Probe a NASA.

Ko te Parker Solar Probe a NASA he mea nui ki te whakarato i nga tirohanga nui ki nga paanga kino o nga tupuhi o te ra. Ko ona tutaki tata ki te Ra kua puta he raraunga nui mo nga ahuatanga o te ra, e whai waahi ana ki te maarama ake mo o raatau paanga ki te whenua. Ko nga kitenga o naianei e whakaatu ana ka pa atu enei awha o te ra ki te ahuarangi me te whakaohooho i te ahua o nga aurora huri noa i nga rohe polar.

Ahakoa te pai o te whakatere i te awha kaha o te ra me te kohi raraunga nui o te ra, kua tohuhia e te Parker Solar Probe nga raru ka pa ki nga mahi tirotiro mokowhiti. I te taha o Aditya L1 e haere ana ki te waahi o Lagrange 1, ka akohia e ia te Ra, kua puta nga maaharahara ka pa ki nga momo wero.

Ko nga CME, ko nga hū nui mai i te hau o waho o te Ra, ka peia te rangi mokowhiti, he mea whakararu ki nga amiorangi, nga hangarau korero, me nga matiti hiko i runga i te whenua. I whai te Parker Solar Probe ki te tātari mena ka taea e nga CME te taunekeneke ki te puehu o te aorangi me te matapae i nga tauira huarere mokowhiti hei tiaki i to maatau ao, nga mahi a te tangata, me nga amiorangi.

Ko te puehu i waenga i nga aorangi, ka kitea tata ki nga aorangi penei i a Papa, he mahi nui ki te mohio ki te tere o te haere a nga CME mai i te Ra ki te whenua, kia tika ai te matapae mo o raatau paanga. Ka taea e enei ahuatanga o te ra te neke i te puehu o te ao ki te 6 miriona kiromita te tawhiti atu i te whenua.

Ahakoa kei te mau tonu nga awangawanga, he mea nui kia whai whakaaro ki etahi take matua mo te kaupapa Aditya L1. Kaore i rite ki te misioni a Parker, ko te waka atea Aditya L1 kei te tawhiti atu i te Ra, kei runga noa atu i te 1.5 miriona kiromita mai i te whenua. I tua atu, kua rite te waka mokowhiti ki nga paparanga whakamarumaru me nga taonga motuhake hei tiaki i a ia mai i nga kapua me nga kapua CME.

I a Aditya L1 e haere tonu ana i te waahi hohonu, e anga atu ana ki te waahi o Lagrange, kua mahia nga tikanga hei whakaiti i te kino ka taea. Ko te ISRO o Inia kei te tumanako tonu mo te angitu o ta raatau kaupapa i waenga i nga wero i puta mai i nga tupuhi ra.

