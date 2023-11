Ko nga whakaahua o te aorangi me nga haerenga putaiao kua whakamarama i te Trou au Natron i Chad, e whakaatu ana i tetahi mea whakamiharo o te whenua i miharo ai nga kairangahau mo nga tau maha. Ko tenei rua puia me te roto houra, kei te taha raki o Chad, he tino rite te ahua ki te kanohi wairua ina tirohia mai i runga. Ko nga ahuatanga ahurei o tenei hanganga kua arohia e nga kaiputaiao me nga kairangi rererangi.

Ko te “kanohi” i Trou au Natron he hua o nga momo mahi puia me te whakaemi o nga putunga tote i roto i te waa. Ko te awhi o te caldera te hanga i te whakahuahua, e tuku ana i nga atarangi whakamataku e tohu ana i nga tapa. Ko nga "kanohi" me te "ihu" he koeko cinder, he pukepuke pari e karapoti ana i nga hau puia. He rangatahi tonu enei koeko cinder i roto i nga tikanga matawhenua me te ahua i hanga i roto i nga miriona tau kua hipa.

Ko te "waha" motuhake kua whakakikoruatia ki te kirinuku kohuke he natron, he ranunga konutai warowaiha, konutai bicarbonate, konutai pūhaumāota, me te konutai pūkawa ngāwha. Ka puta te kirinuku nei hei puna wai wera i runga i te mata, ka mimiti, ka mahue mai i te mamaoa kohuke.

Ahakoa kei te noho tonu a Trou au Natron hei waahi mamao me te wero ki te uru atu, ka ako tonu nga kaiputaiao i tenei mea whakamiharo o te whenua. Ko te tātaritanga o nga tauira toka me nga parapara i kohia i te tekau tau atu i 1960 ka kitea i whakakiia te rua e tetahi roto hukapapa tata ki te 14,000 tau ki muri. I te tau 2015, ka kohia e te kairangahau Tiamana a Stefan Kröpelin nga tauira o te pukohu wai waipara e kiia ana i hanga tata ki te 120,000 tau ki muri.

Ko nga tirohanga a te satellite mai i te satelite a Terra a NASA kua whai waahi nui ki nga tirohanga mo te rohe. Ko nga raraunga i kohia i awhina i nga kairangahau ki te whakahiato i tetahi rarangi waahi o nga mahi puia, ko Trou au Natron tetahi o nga huihuinga nui o te whenua.

Ko Trou au Natron he tohu mo te hihiko o te hitori o Chad. I te wa e ngana ana nga kaiputaiao ki te wetewete i nga mea ngaro e huna ana i roto i te hohonutanga, ka mau tonu tenei miiharo maori ki o tatou whakaaro me ona ahua o te ao.

FAQ:

Q: He aha te Trou au Natron?

A: Ko Trou au Natron he rua puia me te roto houra kei te raki o Chad.

P: Ka kitea a Trou au Natron mai i te waahi?

A: Ae, ka kitea a Trou au Natron mai i te mokowhiti, ka rite ki te kanohi wairua ina tirohia mai i runga.

P: E hia nga tau o nga koeko cinder i Trou au Natron?

A: He rangatahi tonu nga koeko cinder i Trou au Natron, e kiia ana i hanga i roto i nga miriona tau kua hipa.

P. He aha te kirinuku kohuke huri noa i te "waha" i hangaia?

A: Ko te kirinuku kohuke huri noa i te "waha" o Trou au Natron he natron, he ranunga o te konutai warowaiha, te konutai bicarbonate, te konutai pūhaumāota, me te konutai pūkawa ngāwha.

P: Kua tino akohia a Trou au Natron?

A: He waahi uaua tonu a Trou au Natron ki te uru atu, engari kua whakahaerehia e nga kaiputaiao nga haerenga rangahau me te kohi tauira toka me te parapara hei wetewete i te hitori o te whenua.