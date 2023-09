Ka taea e Supernova onge te awhina ki te whakaoti i nga tauritenga mo te Ao

Kua kitea e te James Webb Space Telescope a NASA te ingoa o SN H0pe he supernova onge me te pahekeheke. Ko tenei momo 1a supernova e toru nga wa ka puta ki te ahua kotahi, ka awhina pea i nga kairangahau ki te whakatau i te koretake o te ao.

Ko te ahua i mauhia e te telescope e whakaatu ana i te whetu pahū hei pewa marama karaka e toru nga tohu kanapa e karapoti ana i tetahi kahui tupuni kei te 4.5 piriona tau marama te tawhiti atu i te whenua. Ko tenei ahuatanga ko te hua o te arotahi kiripapa, he paanga ka puta i te wa e haere ana te marama mai i tetahi mea tawhiti ma te mokowhiti kua paopaohia e te kaha o tetahi mea nui o mua, penei i te tupuni nui. Ka whakanuia e te arotahi o te Gravitational te ahanoa tawhiti, he maamaa ake mo nga kaiputaiao te tātari.

Ahakoa te ahua o te ahua e toru nga puna marama motuhake e whakaatahia ana e te tupuni o mua, ko te supernova e rua nga taarua e te huanga arotahi. Ko SN H0pe kei te tata ki te 16 piriona tau marama te tawhiti atu i a tatou.

E whakapono ana a Ethan Siegel tohunga Arorangi ka taea e SN H0pe te awhina ki te whakaoti i te "Hubble tension," he rereketanga i waenga i nga tikanga e rua mo te whakatau tata i te tere o te roha o te ao. Ko tetahi tikanga ko te ine i te roha ma te whakamahi i te papamuri ngaruiti ngaruiti (CMB), ko tetahi atu tikanga ka ine i te neke o nga mea motuhake mai i a tatou. Ko nga tikanga e rua he rereke nga hua, a kua uaua nga kaiputaiao ki te mohio ki tenei rereketanga.

Ko te SN H0pe he momo 1a supernova, e mohiotia ana he “raira paerewa,” e taea ai e nga kaitoro arorangi te ine tika i te toronga o te ao. He rite tonu te kanapa tuatahi o enei supernovas me te atarua i te tere o te waa. Ma te whakatairite i nga rama paerewa o nga tawhiti rereke mai i te whenua, ka taea e nga kaiputaiao te whakatau me pehea te tere o te neke atu i a tatou me te whakatau i te tere roha o te ao.

Ko te mea e wehe ke ai a SN H0pe ko te tuarua o nga momo supernova tino tawhiti rawa atu kua kitea. I tua atu, ko te whakahiato me te taarua i roto i nga whakaahua ka whakawhiwhia ki nga kairangahau nga raraunga nui ake i o mua.

Ko te whakamahi i nga supernova taapiri hei whakatika i te awangawanga Hubble ehara i te kaupapa hou. I roto i te rangahau o mua, i whakamahia e nga kaiputaiao nga raraunga mai i te supernova mata-whaa te ingoa ko Refsdal ki te tatau i te uara whakahou mo te taumau Hubble. Ahakoa he rereke tonu tenei mai i te uara i tatauhia ma te whakamahi i te CMB, kua heke te rereketanga i waenga i nga mea e rua.

Kare tonu i te tino mohio mena ka taea e SN H0pe te awhina ki te whakatau i te uara pono ake mo te taumau Hubble. Heoi, kei te tino whakaaro nga kairangahau ma te whakamahi i nga kaha o te James Webb Space Telescope, ka taea e ratou te tautuhi i nga rama paerewa tawhiti ake, ka whakatau i te raruraru o te raruraru Hubble.

Nga wehewehe:

– Supernova: He pahūtanga kaha me te kanapa ka puta i roto i nga waahanga kukuwhatanga whakamutunga o te whetu nui.

– Te arotahi o te Gravitational: He ahuatanga ka puta i te wa e whakapikoa ana e te kaha o tetahi mea nui te rama mai i tetahi mea tawhiti ake, ka hanga he ahua keehe, he whakaarahi ranei.

– Hubble tamau: He inenga o te reiti e toro ana te ao.

– Papamuri ngaruiti a Cosmic (CMB): Ko nga toenga o te iraruke mai i te Big Bang, e uru ana ki te ao katoa.

Rauemi:

- Tuhinga puna: "BigThink.com" na Ethan Siegel, Mahuru 20, 2023