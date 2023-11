Ko te Whakakitenga Hurihuri he Marama mo te Nature o Be Stars

Kua kitea e nga Kairangataiao o te Whare Wananga o Leeds tetahi kitenga tino nui ka taea te whakarereke i to maatau mohiotanga ki nga whetu o Be, etahi o nga whetu tino nui me te rongonui o te ao. Ko nga whakapae o mua i kii ko nga whetu Be whetū te nuinga kei roto i nga punaha whetu rua, engari ko nga taunakitanga hou e kii ana ka uru pea ratou ki nga punaha whetu toru.

Ka arahina e Ph.D. Ko te tauira a Jonathan Dodd raua ko Ahorangi René Oudmaijer, i whakamahia e nga kairangahau nga raraunga mai i te amiorangi Gaia a te European Space Agency ki te tātari i te nekehanga o enei whetu puta noa i te rangi po. I tohuhia e o raatau kitenga he iti ake nga hoa o nga whetu o Be whetu i te mea e tumanakohia ana, i te tuatahi ka puta nga patai mo te hanganga.

Heoi ano, ka kitea e etahi atu whakatewhatewha i nga wehenga nui ake, he rite te tere o nga whetu hoa i waenga i nga whetu Be me etahi atu whetu B. Na tenei i kii nga kairangahau ko te whetu tuatoru kei roto i enei punaha, ka akiaki te whetu hoa ki te neke tata atu ki te whetu Be. Ma tenei tata tata ka taea te whakawhiti papatipu mai i tetahi whetu ki tetahi atu, ka puta mai te ahua o te kopae whetu Be.

Ka wero tenei kitenga i te whakaaro o mua ko nga kopae huri noa i nga whetu o Be na te tere hurihanga o nga whetu. Ma te whakaaro ki te awe o nga punaha whetu takitoru, kua hohonu ake te maarama a nga kaiputaiao mo te hanganga me te kukuwhatanga o enei taonga whakahirahira.

"Ko te mea kaore matou e kite i a raatau na te mea he ngoikore rawa ratou inaianei kia kitea," e kii ana te Tumuaki Kaitirotiro a Ahorangi Oudmaijer, e kii ana kua iti haere enei whetu hoa i muri i te tangohanga o to ratou papatipu e te "vampire" Kia wheturangitia.

He whakamarama hou tenei rangahau mo nga hihiko uaua o nga whetu Be me te whakaatu i te hiahia mo te tirotiro ano ki nga punaha whetu maha. Ma te whakawhänui i o mätau möhiotanga mo enei whetu nui, ka whiwhi tatou i nga tino matauranga ki nga tikanga whanui o te kukuwhatanga whetu.

FAQ

He aha nga whetu Be?

Ko nga whetu he huinga iti o nga whetu B e tohu ana i te noho mai o tetahi kopae porowhita i hangaia mai i nga mea hau. He rite enei kopae ki nga mowhiti o Saturn i roto i a maatau ake punaha solar.

He aha te hiranga o tenei kitenga?

Ko te kitenga kei te noho tonu nga whetu Be i roto i nga punaha whetu takitoru ka wero i nga whakapae o mua mo te hanganga me te whanaketanga. Ka whakarato i nga tirohanga tino nui ki nga hihiko uaua o enei taonga me te whakahohonu ake i to maatau mohiotanga ki te kukuwhatanga whetu.

I pehea tenei kitenga?

I tātarihia e nga kairangahau nga raraunga mai i te peerangi Gaia a te European Space Agency, e whai ana i nga nekehanga o nga whetu puta noa i te rangi po. Ma te mataki i nga nekenekehanga o nga whetu Be, i taea e ratou te whakatau i te ahua o te whetu tuatoru i roto i te maha o nga keehi, e whakaawe ana i te hanganga o te kopae whetu Be.

He aha nga paanga o tenei mo nga rangahau a meake nei?

Ko tenei kitenga ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te tuhura i te ahua o nga whetu Be me te mahi a nga punaha whetu maha i to raatau hanganga. Me rangahau ano kia tino mohio ki te hihiko o enei punaha me nga tukanga e pa ana ki te whakawhiti papatipu i waenga i nga whetu.