Ko te Whakakitenga Hou e whakaatu ana ka taea e nga whetu takitoru te huri i o tatou maaramatanga mo nga whetu nui

Ko tetahi rangahau hou hou i whakahaeretia e nga kaiputaiao mai i te Whare Wananga o Leeds kua whakamarama i tetahi ahuatanga o mua o nga whetu o Be. Ko te rangahau, na te akonga PhD a Jonathan Dodd raua ko Ahorangi René Oudmaijer no te Kura Ahurangi me te Ahurangi, e whakawero ana i te whakapono kua roa e noho ana nga whetu o Be whetū he whetū takirua, e kii ana ka uru ratou ki roto i nga punaha takitoru.

Ko nga whetu, he wahanga o nga whetu B, e tohuhia ana e te ahua o te kopae hau e karapoti ana ia ratou, he rite ki nga mowhiti o Saturn i roto i to tatou ake punaha Solar. Ahakoa kua neke atu i te kotahi rau tau enei whetu e mohiotia ana, he mea ngaro tonu o ratou takenga mai tae noa mai ki naianei. Ko te whakaaro nui i waenga i nga kaitirotiro arorangi ko te hanga o nga kopae hau na te tere o te hurihanga o nga whetu o Be, na te mea ko nga taunekeneke i waenga i nga whetu i roto i te punaha rua.

Heoi, i kitea e nga kairangahau nga taunakitanga e tohu ana ko nga whetu Be whetū kei te noho tonu hei waahanga o nga punaha takitoru, kaua ki nga punaha rua. Ma te wetewete i nga raraunga mai i te peerangi Gaia a te European Space Agency, i kite ratou i te neke haere o nga whetu puta noa i te rangi po i roto i nga waa roa. I kitea e tenei tātaritanga tino ngarue me nga hikoi i roto i te huarahi o nga whetu, e tohu ana i te noho o etahi atu hoa.

He mea whakamiharo, i kitea e te rangahau he iti ake te reeti hoa o nga whetu o Be whetu ki nga whetu B i te tuatahi. Heoi ano, ki te whakaaro o te roopu ko tenei rerekee pea na te mea kua ngenge enei hoa ki te kore e kitea. Ko te whakatewhatewha atu ma te whakamahi i te huinga raraunga rereke i whakapumau i te reiti o nga whetu hoa i waenga i nga whetu B me Be ka whakataurite ki nga wehenga nui ake, e tohu ana i te whakaurunga o te whetu tuatoru i te maha o nga keehi.

Ko tenei maaramatanga hou mo te horapa o nga punaha takitoru i waenga i nga whetu o Be he tino paanga ki nga momo wahanga o te aorangi. Ka whai waahi pea ki te maarama ki nga kohao pango, nga whetu neutron, tae atu ki nga punangaru ngaru. E ai ki a Ahorangi Oudmaijer, ko enei kitenga e whakaatu ana i nga tino tirohanga ki nga mea e puta ai te ngaru o te ngaru, penei i te whakakotahitanga o nga kohao pango me nga whetu neutron. I tua atu, ko te kitenga e whakanui ana i te hiranga o te whakaaro ki nga punaha whetu takitoru i roto i te rangahau o te kukuwhatanga whetu.

Ko tenei rangahau hou, he mea putea na te Kaunihera Hangarau me te Hangarau (STFC), i whakahaerehia e te roopu mahi tahi o nga kaiputaiao mai i te Whare Wananga o Leeds, tae atu ki nga tauira PhD a Jonathan Dodd me Isaac Radley, me Takuta Miguel Vioque o te ALMA Observatory i Chile raua ko Takuta Abigail Frost no te European Southern Observatory i Chile.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha nga whetu Be?

Ko nga whetu he waahanga iti o nga whetu B e whakaatu ana i tetahi kopae hau e karapoti ana ia ratou, he rite ki nga mowhiti o Saturn i roto i to tatou punaha solar.

I pehea te hanga o nga whetu o Be?

Tae noa ki tenei kitenga tata nei, he mea ngaro te hanganga o nga whetu o Be i roto i nga mahi arorangi. I whakaponohia i mua ko te kopae hau e karapoti ana i enei whetu na te tere o te hurihanga, i te nuinga o te wa i puta mai i te taunekeneke me te whetu hoa i roto i te punaha rua.

He aha i kitea e te rangahau mo Be whetu?

I kitea e te rangahau he taunakitanga ko nga whetu Be, i whakaarohia i mua ka noho te nuinga i roto i nga punaha rua, ka kitea i roto i nga punaha takitoru. Ko te noho mai o te whetu tuatoru ka tohe te hoa kia tata atu ki te whetu Be, ka puta te whakawhitinga papatipu me te hanga o te kopae hau.

He aha nga paanga o tenei kitenga?

Ko te kitenga o nga punaha whetu takitoru i waenga i nga whetu o Be he nui nga paanga ki nga waahi rereke o te aorangi. Ka whai waahi ki te maarama ki nga rua pango, nga whetu neutron, me nga punanga ngaru o te ngaru. I tua atu, e whakaatu ana i te hiranga o te whakaaro ki nga punaha whetu toru ki te ako i te kukuwhatanga whetu.