Ko nga Momo Trilobite hou i kitea e whakamarama ana mo te Ao Tawhito

Kua kitea he kitenga puiao whakamiharo ki tetahi rohe iti o Thailand. Tekau nga momo trilobite kaore i mohiotia i mua, ko nga kararehe o te moana tawhito i noho tata ki te 490 miriona tau ki muri, kua keria ki tenei rohe. E whakaponohia ana he nui nga tikanga o enei trilobite katahi ano ka kitea mo te maarama ki te matawhenua o te ao tawhito.

Ko nga Trilobites, e tohuhia ana e o ratou mahunga motuhake te ahua-hawhe-marama me te taputapu manawa-waewae, kua ngaro inaianei. Heoi, ko o ratou parapara e whakaatu ana i nga korero nui mo te ao o mua. Ko te monograph 100-whārangi i whakaputaina tata nei i roto i te hautaka o Ingarangi ka rukuhia nga korero mo enei momo trilobite katahi ano ka kitea. Ko tetahi o nga momo kua whakaingoatia hei whakanui i a Thai Royal Princess Maha Chakri Sirindhorn, e whakaatu ana i tana whakapau kaha ki te whanaketanga o te aoiao i Thailand.

I kitea nga parapara trilobite e mau ana i waenganui i nga paparanga o te pungarehu maaka ki te kirikiri, e kiia ana he tuff, i hua mai i nga hūnga puia o nehe e tau ana ki te papa o te moana. Kaore i rite ki etahi atu momo toka, parataiao ranei, kei roto i nga tuffs nga tioata zircon. Ko te Zircon he kohuke tino roa i hanga i te wa o te hūnga o te puia, ka noho atete ki te wera, te huarere, me te horo. I te roanga o te wa, ka pirau nga ngota Uranium i roto i enei tioata hei hanga ngota mata, ka taea e nga kairangahau te whakatau i te tau o nga parapara trilobite me te hūnga puia ano.

Ko te mea tino nui o tenei kitenga ko te koretake o nga tuffs mai i te mutunga o te wa o Cambrian, mai i te 497 ki te 485 miriona tau ki muri. Ko tenei waa kaore e tino maramahia na te kore o nga hanganga toka tika puta noa i te ao. Heoi, ko nga tuffs e kitea ana i Thailand ehara i te mea he huarahi ki te whakatau i nga parapara o te rohe engari he maarama ano ki etahi atu waahi o te ao kei reira nga momo parapara i roto i nga toka kaore e taea te korero.

Na tenei kitenga i whakawhänuihia te märamatanga o ngä whirihoranga whenua tawhito. I te wa e noho ana nga trilobite, ko te rohe o Thailand kei te taha o waho o Gondwanaland—he whenua nui tawhito ko Awherika, Inia, Ahitereiria, Amerika ki te Tonga, me Antarctica. Ko nga kairangahau, ma te ako i nga parapara, ka whai ki te whakatau i te tika o te waahi o tenei rohe o Thai e pa ana ki te toenga o Gondwanaland, ka whai waahi ki te hanga ano i te panga o te matawhenua tawhito o te whenua.

Ko te hura i enei momo trilobite tekau ma rua kaore i kitea i mua i Thailand, engari ka kitea i etahi atu waahi o te ao, ka tautoko ake i te whakapono he hononga tahi a Thailand ki nga rohe penei i Ahitereiria. Ka awhina enei korero ki te whakanui ake i te mohiotanga ki nga hononga o te ao tawhito me nga tauira hekenga o nga momo rereke puta noa i nga whenua.

Ko te hiranga o tenei kitenga kei roto i tona kaha ki te whakahiato i nga korero o te huringa kunenga me te ngaronga. Ma te ako i enei parapara tawhito, ka taea e nga kaiputaiao te whai matauranga nui ki te hitori o to tatou ao. Ma te mohio ki nga mea o mua ka whai waahi tatou ki te whakatere i nga wero kei a tatou i roto i to tatou ao hurihuri tere.

FAQ

1. He aha nga trilobites?

Ko nga Trilobites he kararehe o te moana kua ngaro te ahua o te mahunga o te haurua-marama e noho ana i nga miriona tau ki muri. He ahurei o ratou hanganga manawa-waewae.

2. He aha i kitea ai nga parapara trilobite i roto i te tuffs?

Ko te tuffs he toka i hanga mai i te pungarehu puia i tau ki te papa o te moana e hia miriona tau ki muri. Kei roto i enei toka nga tioata zircon, e taea ai te whakatau tika o nga parapara me nga pahū puia.

3. He aha te take i tino nui ai enei trilobite hou?

Ko te kitenga o enei momo trilobite i Thailand e whakarato ana i nga korero nui mo te ao tawhito me ona hononga ki etahi atu rohe penei i Ahitereiria. Ka whakamarama nga parapara i nga tauira hekenga me nga hononga o nga momo puta noa i nga whenua rereke.

4. Ka pehea tenei kitenga ka whakanui ake i to tatou mohiotanga ki te hitori o te Ao?

Ma te ako i enei parapara trilobite, ka taea e nga kairangahau te wetewete i nga korero o te huringa kunenga me te ngarohanga, e awhina ana i a tatou ki te mohio ki nga wero kei a tatou i to tatou ao o naianei. Ma tenei matauranga ka pai ake te maarama ki nga mea o mua o to tatou ao.