Te Whakakitenga i te Korero Korero: Trilobites and the Mysteries of Ancient Geography

Ko te kitenga o te whenua o mua kua whakamarama i te ao tawhito, e whakarato ana ki nga kaiputaiao nga korero nui mo nga hononga matawhenua o nga wa o mua. Mai i te hōhonutanga o te rohe iti-tuhurahia i Thailand, tekau nga momo hou o te trilobite kua ara ake, ka mau i nga kairangahau me o raatau korero whakahihiri. Ko enei kararehe o te moana kua roa kua ngaro, he mea whakapaipai ki te mahunga o te ahua o te haurua-marama, e whakaatu ana i te tirohanga ki tetahi panga whakamihi o mua.

Ka mau ki roto i nga paparanga o te pungarehu maru i roto i te kirikiri, kua huna tonu enei parapara trilobite mo te 490 miriona tau. Ko te kirikiri, i puta mai i te hūnga o te puia, ka tau ki te papa o te moana, ka pakari ki te paparanga kaakaariki motuhake e kiia nei he tuff. Kaore i rite ki etahi atu momo toka, parataiao ranei, kei roto i nga tuffs nga tioata zircon—he kohuke i hanga i te wa o te pahūtanga o te puia me te mau tonu o te kaha.

Ko nga kiripiri Zircon he rongonui mo to raatau matū matū, te aukati wera, me te aukati i te huarere. Ka noho enei tioata whakamiharo i nga ngota uranium ka pirau haere i roto i te waa, ka huri hei ngota mata. Ma te whakamahi i nga tikanga radioisotope, ka taea e nga kairangahau te tātari i te tau o nga tioata zircon, ka whakatau i te tau o te hū me te tau o te parapara.

I te wa o Cambrian, i waenga i te 497 me te 485 miriona tau ki muri, he tino onge nga tuffs mai i tenei waa. Heoi, na te kitenga o enei parapara trilobite i Thailand kua hiki ake te arai mo tenei waa pohehe. Ehara i te mea ko nga parapara e whakaatu ana i nga maaramatanga ki te matawhenua tawhito o Thailand engari ka pai ake te maarama ki nga momo parapara i kitea i Haina, Ahitereiria, tae atu ki Amerika Te Tai Tokerau.

I runga i tetahi moutere e kiia nei ko Ko Tarutao, i kitea nga parapara trilobite i roto i te whenua o te papa whenua UNESCO, e kukume ana i nga roopu kaiputaiao o te ao ki te hura i ona mea ngaro. Kei roto i nga kitenga tino miharo ko te noho o nga momo trilobite tekau ma rua kaore i kitea i mua i Thailand engari e mohiotia ana e noho ana i etahi atu waahi o te ao. Ko tenei hononga i waenga i a Thailand me Ahitereiria e whakaatu ana i tetahi tirohanga whakamiharo ki te honohono o nga whenua tawhito.

I te wa e ora ana nga trilobite, ka noho enei rohe ki nga taha o waho o Gondwanaland, he whenua nui tawhito e karapoti ana i Awherika, Inia, Ahitereiria, Amerika ki te Tonga, me Antarctica. Kei te whakapau kaha nga kaimatai whenua me nga kairangahau inaianei ki te whakatau i te waahi tika o tenei rohe e pa ana ki te toenga o Gondwanaland, me te whakahiato i te hiranga o mua i roto i te panga nui o nga whenua hurihuri o te whenua.

Na te kitenga o nga momo penei i a Tsinania sirindhornae, i whakaingoatia hei whakanui i te rangatira rangatira o Thai a Maha Chakri Sirindhorn, ka tumanako nga kairangahau ka whai matauranga ki te tau o enei trilobite. Ko te hono i nga momo e kitea ana i Thailand ki nga momo e pa ana ki Haina ka whai korero tino nui mo o raatau waahi me te whanaketanga.

I roto i tenei korero whakamiharo o nga hitori o nehe e whakaatuhia ana e nga parapara trilobite, ka hurahia e matou he taonga nui o te huringa kunenga me te ngaro. Kua waiho e te Ao tenei rekoata nui, e whakamana ana i a tatou ki te mohio ake ki nga wero kei mua i a tatou i naianei me nga mea kei te heke mai. Ko te nui ake o ta tatou ako mai i enei parapara whakamiharo, ka rite tonu tatou ki te whakatere i nga uauatanga o to tatou paraneta i enei ra.

FAQ:

Q: He aha nga trilobites?

A: Ko nga Trilobites he kararehe o te moana kua ngaro, ko te ahua o te mahunga o te hawhe-marama me te manawa-waewae.

P: E hia nga tau o nga parapara trilobite i kitea i Thailand?

A: Tata ki te 490 miriona tau te tawhito o nga parapara trilobite i kitea i Thailand.

P: He aha te hiranga o te tuff i kitea ai nga parapara?

A: Ko te tuff kei roto i nga parapara trilobite he taonga nui i roto i nga tioata zircon, ka taea e nga kairangahau te whakatau tika i te tau o nga parapara me te whai matauranga ki te hitori o te whenua o nga rohe rereke.

P: He pehea te awhina o enei parapara i nga kairangahau ki te mohio ki te matawhenua tawhito?

A: Ko te kitenga o nga parapara trilobite i Thailand he korero nui mo nga hononga matawhenua i waenga i nga rohe rereke i te wa o Cambrian. Ma te whakataurite ki nga parapara i kitea i etahi atu waahi o te ao, ka marama ake nga kairangahau ki te tohatoha o nga whenua tawhito, penei i a Gondwanaland.

Q: He aha te hiranga o te momo i tapaina ki te Thai Royal Princess?

A: Ko nga momo i tapaina ki te Thai Royal Princess, Tsinania sirindhornae, e mau ana i te kaha ki te whakatuu i te tau o nga momo e pa ana ki Haina, hei awhina i nga kaiputaiao ki te whakahiato i te rarangi wa whanaketanga o enei trilobite.