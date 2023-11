Wewete i nga mea ngaro o te hitori o te whenua me nga tohu koiora

He mahi nui te Cyanobacteria ki te hanga i te hitori o te Ao ma te whakauru i te hauora hau mo te wa tuatahi. He mea nui te mohio ki te whanaketanga o te ao ki te whai matauranga ki te hanganga o nga rauwiringa kaiao hou. He maha nga tau, i whakapono nga kaiputaiao ko te 2-methylhopanes, he momo momo lipid matatoka, he tohu koiora pono mo te tautuhi i te Cyanobacteria i roto i nga parataiao kua tae mai ki nga rau miriona tau. Heoi, ko nga kitenga o naianei kua werohia tenei whakapae ma te whakaatu ko etahi atu huakita, otira ko Alphaproteobacteria, ka taea ano enei lipids.

Ko tetahi roopu o nga kairangahau o te ao, i arahina e Yosuke Hoshino mai i te GFZ German Research Centre for Geosciences me Benjamin Nettersheim no MARUM - Center for Marine Environmental Sciences i te Whare Wananga o Bremen, i timata ki te rangahau kia kitea te pono. Ko ta ratou arotahi ko te maarama ki te rereketanga me te tohatoha o nga ira ira hei whakahiato i nga ngutu matua mo te 2-methylhopane, ina koa ko te ira HpnP. Ma te wetewete i te whiwhinga o enei ira i roto i nga rauropi rereke, i whai ratou ki te whakatau ko wai nga roopu e kaha ana ki te whakaputa i te tohu koiora.

Ko nga kitenga o te rangahau, i whakaputaina i roto i te retaata Nature Ecology & Evolution, he whakamarama hou mo te hitori o te kukuwhatanga o Cyanobacteria. I kitea e nga kairangahau ko te ira HpnP pea i noho i roto i te tupuna noa o Cyanobacteria i runga i te rua piriona tau ki muri, ko te ahua o te Alphaproteobacteria i puta noa i te 750 miriona tau ki muri. Ko te tikanga ka kiia ko te 2-methylhopane he tohu koiora pono mo te tautuhi i te Cyanobacteria whakaputa hāora i roto i nga waa motuhake o te hitori o te Ao.

Ma te whakakotahi i te ira me te parataiao, te paleobiology, me te geochemistry, e whakaatu ana tenei rangahau i te hiranga o nga huarahi ako maha ki te whakamahine i to maatau mohio ki nga rauwiringa kaiao o mua. Ko te whakamahi i nga tohu koiora, penei i te 2-methylhopanes, ka taea e nga kaiputaiao te hanga ano i nga taiao moata me te tino tika, e whakarato ana i nga whakaaro nui ki nga mea o mua o te Ao.

FAQ

He aha nga tohu koiora?

Ko nga tohu koiora he tohu ine ka kitea i roto i nga rauropi ora, i o ratou toenga ranei, e whakarato ana i nga korero mo nga tukanga koiora, nga ahuatanga o te taiao, me te hitori o te kukuwhatanga.

He aha te mea nui te Cyanobacteria?

He nui te mahi a Cyanobacteria ki te hitori o te Ao ma te whakauru i te hauora hau mo te wa tuatahi, e arai ana ki te whanaketanga o nga rauwiringa kaiao aerobic.

He aha te 2-methylhopane?

Ko te 2-methylhopanes he momo momo lipid parapoka kua kiia he tohu koiora mo te Cyanobacteria. Heoi, kua kitea ka taea e etahi atu huakita, penei i te Alphaproteobacteria, te whakaputa i enei lipids.

He aha ta te rangahau i whakaatu?

I kitea e te rangahau ko te ira e haangai ana ki te whakahiato i te 2-methylhopanes, e mohiotia ana ko HpnP, tera pea i noho i roto i te tupuna o Cyanobacteria whakamutunga mo te rua piriona tau ki muri. Ko tona ahua i roto i te Alphaproteobacteria i puta i muri mai, tata ki te 750 miriona tau ki muri.

Me pehea e taea ai e nga tohu koiora te whakamahine i to maatau maarama ki nga punaha rauwiringa kaiao?

Ko nga tohu koiora, penei i te 2-methylhopane, ka whakarato korero nui mo nga rauropi motuhake, nga tukanga ranei i noho ki nga taiao tawhito. Ma te wetewete i enei tohu koiora, ka taea e nga kaiputaiao te hanga ano i nga punaha rauwiringa kaiao moata me te tino tika me te whai matauranga ki te hitori o te Ao.