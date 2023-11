Nga Wero Whakakitenga Hou Te Maramatanga Tikanga mo Massive Be Stars

He rangahau tata nei i whakahaeretia e nga kairangahau i te Whare Wananga o Leeds kua hurahia he kitenga whenua ka taea te hanga hou i to maatau mohiotanga ki nga whetu nui o Be. He rereke ki nga whakapae o mua ko nga whetu Be whetū kei roto i nga punaha rua, ko te rangahau ko enei whetu enigmatic he waahanga o nga punaha whetu toru. Ko tenei kitenga, i ahu mai i nga raraunga i kohia mai i te amiorangi o Gaia, e whakawero ana i nga ariā tuku iho mo te hanga whetu, me te whai paanga nui ki to tatou mohiotanga ki nga momo ahuatanga o te aorangi, penei i nga kohao pango, nga whetu neutron, me nga ngaru taiapa.

E mohiotia ana mo o raatau momo kopae hau, kua noho ngaro a Be whetu mo te rau tau neke atu. Ko te whakaaro nui i waenga i nga kaitirotiro arorangi ko enei kopae hau na te tere hurihanga o nga whetu Be e taunekeneke ana me tetahi atu whetu i roto i te punaha rua. Heoi ano, ko te rangahau hou mai i te Whare Wananga o Leeds he korero rerekee.

Ko te Kairangahau matua a Mr. Dodd raua ko Ahorangi Oudmaijer i whakamahi raraunga mai i te amiorangi Gaia ki te tirotiro i te neke o nga whetu puta noa i te rangi o te po i roto i nga waa roa. Ma te wetewete i nga huarahi o nga whetu B (Mass Transfer) me nga whetu Be, i kitea e ratou he rereketanga nui o te tere o nga hoa i waenga i nga roopu e rua. Ko te mea miharo, ko te ahua he iti ake te reiti hoa o nga whetu o Be whetu, he rereke ki nga tumanako. Heoi ano, ka kitea e etahi atu tirotirohanga na te tuatoru o nga whetu e awe ana i te punaha.

Ko te whakapae a nga kairangahau i te nuinga o nga wa, na te tuatoru o nga whetu o te punaha tuatoru ka whakatata atu te whetu hoa ki te whetu Be. Ma tenei tata ka taea te whakawhiti papatipu i waenga i nga whetu e rua, ka puta te hanganga o te kopae hau e kitea ana huri noa i nga whetu Be. He mea whakamere, ka taea hoki e tenei te whakamarama he aha te kore e kitea e enei hoa, i te mea kua tino ngoikore ratou i muri i te ngaro o te nui o te papatipu.

Ko nga paanga o tenei kitenga ka toro atu ki tua atu i te rangahau o nga whetu Be. Ma te mohio ki nga uauatanga o nga punaha whetu toru me o raatau mahi i roto i te kukuwhatanga whetu, ka taea e koe te mohio ki te ahua o nga rua pango, nga whetu neutron, me nga puna o nga ngaru. Ka tae mai tenei whakakitenga i te wa whakahihiri e tere anga whakamua ana te rangahau ngaru o te ngaru, a kei te tino hirahira te rangahau mo te rua i roto i nga punaha whetu.

Ahakoa e hiahiatia ana etahi atu rangahau hei whakau me te torotoro i nga riipeneta o nga punaha whetu takitoru, he tohu nui tenei rangahau i roto i to maatau mohiotanga ki nga whetu nui o Be me to raatau waahi ki te ao. Na te whakawero i nga whakapae tikanga, kua whakatuwherahia e nga kairangahau o te Whare Wananga o Leeds nga tatau hou mo te hura i nga mea ngaro o nga mea tiretiera me o raatau whanaketanga.