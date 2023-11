He Marama o nga Whakakitenga Whakamiharo me nga Paetae Karekau i Tutuki i te Tuhura Mokowhiti

Mai i te hopu i nga tauira asteroid whakamiharo ki te haere ki nga miihana mokowhiti, ko Oketopa te marama whakahihiri mo te hunga kaingākau ki te waahi. Na te maha o nga whanaketanga hou, kua turakina e te ao torotoro mokowhiti nga rohe o te matauranga tangata me te whakatuwhera i nga huarahi hou whakahihiri mo nga ra kei mua.

Ko tetahi o nga mea tino nui o te marama ko te tuku whakaahua mai i te OSIRIS-REx asteroid sample mission a NASA. Ko nga tauira i kohia mai i te asteroid, ko Bennu te ingoa, i kitea nga tohu o te ihirangi waro-nui me te wai. E ai ki tenei kitenga ka taea e nga asteroids te pupuri i nga poraka hanga o te ora, e whakamarama ana i te takenga mai o te ora i runga i te whenua.

I tetahi atu mahi kaha, ko te KuiperSat-1 me te KuiperSat-2 a Amazon i tukuna pai ki te orbit e United Launch Alliance. Ko enei peerangi tauira ko te mahi tuatahi i roto i te mahere whakahirahira a Amazon ki te hanga i te megaconstellation ki te whakataetae a SpaceX's Starlink, e huri ana i te hononga ipurangi ki te ao.

I tua atu, i hopukina e te waka mokowhiti a Juno a NASA nga whakaahua whakamiharo o te marama o Jupiter, a Io, e whakaatu ana i ana mahi puia me te ngangau o mua. Ko enei whakaahua, he mea whakanikoniko e nga tohunga toi whakakitenga raraunga, e whakaatu ana i te tirohanga whakamihi o tetahi o nga ao tino puia i roto i te punaha solar.

I roto i tetahi whakatutukitanga nui, i mahia e tetahi o nga kaiwhakatairanga takirirangi Falcon Heavy a SpaceX he tauranga kore he meneti i muri i te whakarewatanga o te Psyche a NASA. Ko te whainga o te misioni ki te torotoro i te asteroid Psyche, e whai kiko ana mo te hanganga o nga tinana tiretiera i roto i to tatou punaha solar.

I kite ano te marama i nga mahi whakarite mo nga whakarewatanga e haere ake nei. I whakahaeretia e te European Space Agency he whakaharatau kakahu makuku mo te roketi Ariane 6, he whakatairite i te mahi hinu me etahi atu mahi tino nui. He tohu nui tenei i mua i te whakarewanga tuatahi o te roketi, e tatarihia ana i te timatanga o tera tau.

I tua atu, ko te kaupapa Artemis a NASA, e whai ana ki te whakahoki mai i nga Kairangirangi ki te Marama, i ahu whakamua me te ekenga o nga miihini atamira matua e wha RS-25 ki Core Stage-2. Ko tenei paetae e tohu ana i te hikoi whakamua i roto i te hanga i te Roketi Whakarewa mokowhiti, e whakatata atu ana ki te whakatutuki i a tatou whainga torotoro marama.

I te nuinga o te wa, he marama whakahirahira a Oketopa i roto i te torotoro mokowhiti, ki tonu i nga kitenga whenua me nga tohu whakahirahira. Mai i te whakatauira i nga asteroids me te tirotiro i nga marama tawhiti ki te whakarite mo nga mahi a meake nei, ko te whai a te tangata ki te wetewete i nga mea ngaro o te ao kei te turaki i nga rohe me te whakahihiko i nga whakatipuranga ki te moemoea nui.

FAQ

P: He aha nga mea nui i kitea i roto i te torotoro atea i Oketopa?

A: I te marama o Whiringa-a-nuku, i kitea e te misioni OSIRIS-REx a NASA etahi tohu o te ihirangi waro-nui me te wai i roto i nga tauira i kohia mai i te asteroid Bennu, e tohu ana i te noho mai o nga poraka hanga o te ora i roto i nga asteroids. I tua atu, i pai te tuku a Amazon i nga peerangi tauira mo tana megaconstellation Kuiper, i te wa i hopukina e te waka mokowhiti a Juno a NASA nga whakaahua whakamiharo o te marama o Jupiter, a Io.

Q: He aha nga whakatutukitanga nui i mahia i roto i te hangarau mokowhiti i te marama?

A: I tutuki a SpaceX i tetahi atu taunga whakaihiihi roketi angitu, i tenei wa i muri i te whakarewatanga o te Psyche a NASA. He tohu nui tenei ki te tirotiro i te asteroid Psyche. I tua atu, ko te whakaurunga o nga miihini matua e wha RS-25 ki runga i te Core Stage-2 mo te kaupapa Artemis a NASA e tohu ana i te ahunga whakamua i roto i te hanganga o te Roketi Whakarewa mokowhiti.

P: He aha nga mahi whakarite i mahia mo nga whakarewanga mokowhiti kei te heke mai?

A: I whakahaerehia e te European Space Agency he whakaharatau kakahu makuku mo te roketi Ariane 6, e whakataurite ana i nga tikanga mahi hinu. Ko tenei whakaharatau tetahi waahanga o nga whakaritenga mo te whakarewatanga tuatahi o te roketi. I tua atu, i mahia e te NASA's Exploration Ground Systems he whakamatautau rerenga wai hei whakapumau i te reri o te whakamarumaru o te pehanga me te punaha oro mo te whakarewanga o te miihana Artemis 2.

P: E hia nga kohanga honu moana i tuhia ki Kennedy Space Center i tenei tau?

A: Ko te Kennedy Space Center o NASA i kite i te 13,935 ohanga honu moana i tenei tau, me te 639 nga pao. E whakaatu ana tenei i te pono o te Pokapū ki te tiaki taiao i te taha o ana mahi torotoro mokowhiti.