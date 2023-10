Ingoa Hou: Te Whakakitenga i te Mystique of Irish Arts and Crafts Chairs

He kohinga onge me te rawe o nga tuuru Toi me nga Mahi Mahi, i hangaia i waenga i te tau 1880 ki te 1900, ka whakakororiatia te papa peeke i te hokonga o Sheppard's Gentleman's Library a tera marama. He mea hanga mai i te wōnati whakairo ataahua, he mea whakapaipai ki nga tuuru whakakikorua o te weriwe, ka mau enei tuuru i te tohu kore pohehe o Fota House, he whenua rongonui o Irish. E kiia ana ko te utu mai i te €8,000 ki te €12,000 (puna: Sheppard's), ka kitea e enei tuuru whakahirahira he tirohanga ki nga taonga tuku iho o Ireland.

Ko Philip Sheppard, te rangatira o te whare hokohoko, he tino hononga ki enei tuuru, me te mohio ki o raatau hiranga i tua atu o nga taonga toi. Ki a ia he huarahi ki te korero tawhito. Ma te tino whakapono, ka kii ia, "Na ratou e korero mai ko wai, he aha ratou."

Ka ata tirohia, ka kitea he mea huna kei roto i ia tuuru - he kanohi puhuruhuru ngaro kei roto i tana hoahoa. Ko te putumōhio e whakamarama ana i tenei whakaaro, e whakaatu ana i te ahua o te papa whakairo e whakaatu ana i nga kerupima e rua, ko tetahi e oho ana, ko tetahi e moe ana. Ka toro atu nga parirau o enei tangata o te rangi, ka huri noa hei rau rawe o te rau acanthus. Kei te puku o tenei taakahu kauriuri, kei raro i te ngutu o runga me te ihu i whakairohia, kei te ahua o te Tangata Kaariki. He tohu mo te whanau houtanga o te kaupeka, kua noho te Tangata Kakariki hei kaupapa hoahoanga rongonui puta noa i te ao. Heoi, he onge te ahua penei i roto i nga taonga o Irish, na te mea he mea whakamiharo enei tuuru.

FAQ:

P: He aha te uara o enei tuuru Toi me nga Mahi Mahi?

A: Ko te uara o enei tuuru kei waenga i te €8,000 me te €12,000 (puna: Sheppard's).

P: Hei awhea enei tuuru ka peekehia?

A: Ka noho enei tuuru ki te hokonga o te Whare Pukapuka o Sheppard's Gentleman's Library hei te 7 me te 8 o Noema.

P: He aha te hiranga o te kanohi huna i ia tuuru?

A: Ko te kanohi huna o ia tuuru ka taapiri i tetahi huānga whakahihiri ki o raatau hoahoa, hei tohu mo te Tangata Kaariki, he kaupapa hoahoanga e tohu ana i te whanautanga o te tau.

P: He aha enei tuuru ka kiia he onge?

A: Ko enei tuuru e kiia ana he onge na to ratou hono ki te Whare o Fota, he whenua rongonui o Airani, me te koretake o te motif Tangata Kaariki i roto i nga taonga o Irish.