Ko te Tikanga Hou e Whakamahi ai i te Ra ki te Huri i nga Parapara Waipara hei Matū Utu

Kua whakawhanakehia e nga Kairangahau o Shenzhen Institute of Advanced Technology (SIAT) me te Harbin Institute of Technology tetahi tikanga hou hei huri i nga parawai para ki nga matū utu nui ma te whakamahi i te ra. Ka taea e tenei pakaruhanga te whakarereke i nga mahi matū, kia pai ake ai te tauwhiro me te pai ki te taiao.

I whakamahia e nga kairangahau nga biohybrids semiconductor, he mea tito mai i nga huakita i hangaia me nga rawa hauhake marama. Ka taea e enei biohybrids te whakamahi i te ra kia pai ake te whakaputa matū penei i te 2,3-butanediol. Ko nga mahi hanga matū tikanga he kaha-kaha, engari ko tenei huarahi hou e whakamahi ana i te hiko solar whakahou.

Hei hinga i nga wero o te whakanui ake i tenei hangarau, i aro nga kairangahau ki te huri i nga parahanga mai i te wai para ki te taiao wai para. I whakamahia e ratou te waro waro, nga konganuku taumaha, me nga pūhui pūkawa ngāwha kei roto i te wai para hei rauemi mata mo te hanga i te koiora. Ma te kowhiri i te huakita moana e kiia nei ko Vibrio natriegens, he pai te manawanui mo te tote nui o te tote, i whakangungua e nga kairangahau te riaka i hangaia ki te whakamahi i nga momo whakarewa me nga puna waro hei whakaputa mai i nga biohybrids semiconductor mai i te wai para.

I taea e nga biohybrids te whakaputa i nga hua tino nui ake o te 2,3-butanediol i whakaritea ki nga pūtau huakita anake. I taea ano te mahi i te tauine, i eke ki te hanga i te ra i runga i te tauine 5-rita ma te whakamahi i te wai para. Ko tenei huarahi pai-taiao ehara i te mea ka whakaiti noa i nga utu engari he iti ake te paanga o te taiao ina whakaritea ki nga tikanga tuku iho mo te FERMENTATION huakita me te hanga wahie-a-papa.

"Ehara i te mea ko te papanga biohybrid anake e whakanui ana i te tapuwae waro iti engari ka whakaitihia hoki nga utu o nga hua, ka iti ake te paanga o te taiao ina whakatauritea ki nga tikanga e rua mo te fermentation kitakita tuku iho me nga tikanga e pa ana ki te wahie," ko ta Ahorangi GAO Xiang, tetahi o nga kairangahau i uru ki roto. te ako.

Ko tenei rangahau hou e whakatuwhera ana i nga huarahi mo te huri i te wai para ki nga matū utu nui ma te whakamahi i te ra o te ra, e para ana i te huarahi mo te tauwhiro me te noho pai mo te mahi matū.

Puna: Nature Sustainability (doi: 10.1038/s41893-023-01063-6)

Tuhipoka: Ko nga whakamaramatanga o nga kupu me nga puna korero kaore i te whakaratohia i te mea kaore i hoatu i roto i te tuhinga puna.