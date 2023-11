Ko te Rautaki Hou e Whakanuia ana te Whakaoho me te Uu o nga Kaituku Proton

He huarahi auaha ki te whakarei ake i te kawe me te pumau o nga kaikawe iraoho i waenga me te iti o te mahana kua kitea e nga kaiputaiao i Tokyo Institute of Technology. Na te kaikoha i te doping i tetahi rawa whaea me nga waatea o te hāora o roto, hei utu mo te tikanga doping kaikawe e whakamahia nuitia ana, i kaha nga kairangahau ki te whakarei ake i te kawe iraoho me te pumau o nga kaikawe proton momo perovskite. Ko tenei pakaruhanga ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te hoahoa o nga pūtau wahie me nga pūtau hiko.

Ko te karamu (te kawe iraoho ranei) nga pūtau wahie/hiko (PCFCs/PCECs) e arohia ana hei hangarau pūngao ukauka. Ko enei taputapu he kaha ki te huri i te kaha matū ki te hiko me te kore he tukunga i te pāmahana iti, waenga ranei. Ka taea e ratou te mahi hei puna hiko pai mo nga momo tono. Kaore i rite ki etahi atu momo pūtau wahie me nga electrolyzers, kaore nga PCFC/PCEC e whakawhirinaki ki nga whakakorikori whakarewa utu nui, nga koranu utu nui ranei, ka nui ake te utu.

Tae noa mai ki tenei wa, kaore ano kia puta he korero mo nga kaikawe iraoho e mau ana te kaha o te kawe me te tino pumau i te wa waenga me te iti o te mahana. Ko tenei herenga, e kiia nei ko te "Norby gap," he wero mo nga kaiputaiao mo nga tau maha. Heoi, kua whakawhanakehia e Ahorangi Masatomo Yashima me tana roopu i Tokyo Tech tetahi rautaki hou hei whakakore i tenei waahi.

Engari i te whakamahi i te doping kaiawhina, e whakauru ana i nga poke ki te hanga i nga watea o te hāora i roto i te whariki karaihe, i aro nga kairangahau ki te doping kaituku. Na roto i te doping i te rauemi whaea ki te dopant kaituku, i taea e ratou te whakaiti i te awenga hopu iraoho ka puta mai i te tango doping. Na tenei i arahi ki te kawe iraoho teitei me te piki ake o te pumau.

Ko nga whakamatautau a te roopu me nga tātaritanga ariā ma te whakamahi i nga tikanga whaihanga matatau i whakaatu ko nga rawa-doped-doped i whakaatu i te pai o te kawe iraoho i waenga me te iti o te mahana. I tua atu, i whakaatuhia e ia te tino pumau i raro i nga ahuatanga rereke, na te mea he kaitono pai mo nga tono mahi.

Ko tenei kitenga ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te whakawhanaketanga o nga kaikawe iraoho mo nga PCFC/PCEC me nga mahi kaore ano i rite. Ko nga rautaki i whakaarohia e nga kairangahau me te kitenga o nga mea hou ka whai paanga nui ki te waahi o te kaha me te taiao taiao me te hangarau.

FAQ:

Q: He aha te doping kaiao?

A: Ko te tuku dopane he whakauru i te dopant ki roto i tetahi rawa hei whakanui ake i te kawe hiko, te whakarereke ranei i ona ahuatanga.

Q: He aha te kaikawe doping?

A: Ko te doping kaikawe he tikanga e whakamahia ana hei whakauru i nga poke ki roto i tetahi rawa hei hanga i nga waahi o te hāora me te whakarei ake i te kawe.

Q: He aha nga kaikawe proton?

A: Ko nga kaikawe iraoho he rauemi ka taea te kawe iraoho, ka taea te huri i te kaha matū ki te hiko me te huri i roto i nga pūtau wahie me nga pūtau hiko.

Q: He aha te "Norby gap"?

A: Ko te "Norby gap" e pa ana ki te kore rawa o nga rawa e whakaatu ana i te kaha o te kawe me te pumau i nga wa waenga me te iti o te pāmahana i roto i nga kaikawe proton. He wero mo nga kaiputaiao o te mara.