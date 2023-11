New Space Odyssey: Ka tutaki a Tom Hanks ki nga Kaihautu Artemis 2 i a NASA e whakareri ana mo te Mihana Marama

Ko te kaiwhakaari rongonui a Tom Hanks, he mea rongonui mo tana mahi hei kaiwhakatere NASA i te 1995 Hollywood hit "Apollo 13," i whai waahi tata nei ki te tutaki ki nga kaihopu o Artemis 2 o nga kaihopu o te ao. I tu tenei hui i te Johnson Space Center o NASA i Houston, kaore a Hanks i tuku ki te taha o nga kaihopu engari i toro atu ano ki te Mana Mihana me te korerorero ki te Expedition 70 astronauts i runga i te International Space Station.

Ko te hoia o Artemis 2, ko Reid Wiseman, ko nga kaiwhakatere a NASA, ko Victor Glover, ko Christina Koch, i te taha o Jeremy Hansen o Canadian Space Agency, he waahanga o te mahere whakahirahira a NASA ki te whakaara ano i te tirotiro a te tangata. Kua whakaritea mo te miihana huri noa i te marama i mua atu i te 2024, ko enei kairangi e wha kua whakaritea ki te porowhita i te marama hei waahanga o nga mahi a NASA ki te whakatuu i te noho pumau.

Ko te Artemis Accords, he anga mo nga tikanga tirotiro mokowhiti marino, ka arahi i te mahi tahi a NASA ki te ao i roto i enei miihana marama. Na te tipu haere o te whakakotahitanga o nga hoa o te ao, e whai ana a NASA ki te para i te huarahi mo etahi atu torotoro mokowhiti me nga kitenga putaiao i tua atu o to tatou ao.

Hei whakarite mo ta raatau haerenga mo te marama e haere ake nei, ka toro atu nga kaimahi o Artemis 2 ki te Michoud Assembly Facility o NASA i New Orleans ki te arotake i te waahanga matua o te Rocket Launch System (SLS). Ko tenei takirirangi kaha, me te waka mokowhiti o Orion, hei huarahi e tae atu ai nga kaihoe ki te orbit o te whenua, katahi ka haere ki te marama.

Ko nga whakangungu me nga whakaritenga a nga kaihopu o Artemis 2 ko te whakamaarama i a raatau ano ki nga waka mokowhiti a Orion me nga tikanga rongoa. Kare e roa, ka uru atu ratou ki tetahi mahi whakaora i te moana, i te mahi tahi me te NASA me te US Navy, hei whakatairite i to ratou hokinga mai ki te whenua i muri i ta ratou misioni.

I te wa e haere tonu ana a NASA ki te whakahiato i nga waahanga e tika ana mo te miihana Artemis 2, tae atu ki nga miihini RS-25 me nga mahanga toka toka toka mahanga, ka puta te harikoa mo te upoko e whai ake nei mo te torotoro marama. Ko te kaupapa Artemis e tohu ana i te hokinga mai o te tangata ki te marama me te whakatakoto i te turanga mo nga mahi mokowhiti a muri ake nei ka turaki i nga rohe o te matauranga tangata me te torotoro haere.

FAQ

Ko wai a Tom Hanks?

Ko Tom Hanks tetahi kaiwhakaari rongonui o Hollywood e mohiotia ana mo ana momo mahi me ana mahi whakaari. I roto i te hapori mokowhiti, he tino rongonui ia mo tana whakakitenga mo te Kairangirangi NASA Jim Lovell i te kiriata "Apollo 13."

He aha te mahi a Artemis 2?

Ko te kaupapa Artemis 2 he waahanga o te kaupapa Artemis a NASA, e whai ana ki te whakahoki mai i te tangata ki te marama me te whakatuu i te noho pumau. Ko Artemis 2 ka uru mai he kaihopu o nga kairangi rererangi e huri haere ana i te marama me te kohi raraunga nui hei tautoko i nga mahi a muri ake nei.

He aha nga Whakaaetanga Artemis?

Ko te Artemis Accords he whakaaetanga me te anga i hangaia e NASA hei arahi i te mahi tahi o te ao ki te torotoro marama. Ko enei whakaaetanga e whakatairanga ana i te marie me te mahi tahi ki te torotoro mokowhiti me te whakarite tikanga mo te tiritiri raraunga putaiao, te pupuri i nga taonga tuku iho mokowhiti, me te whakarite i te haumarutanga o nga kairangi.

He aha te Rocket System Launch System (SLS)?

Ko te Rocket Space Launch System (SLS) he waka whakarewanga kaha e hangaia ana e NASA. Ka whakarato i te kaha me te kaha ki te whakarewa i nga mahi a nga kaihopu ki tua atu i te amionga o te whenua, tae atu ki nga mahi a Artemis ki te marama, me nga mahi a muri ake nei ki Mars.

(Pūtake: nasa.gov)