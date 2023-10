TOI-1801 b: He iti-Neptune Temperate i roto i te Pūnaha Aorangi Taiohi

Ka panuitia e matou te kitenga o TOI-1801 b, he iti-Neptune ngawari whakamihi e huri haere ana i tetahi whetu papaka M. I tohua tuatahi hei kaitono aorangi TESS i Paenga-whawha 2020, 1801 ra te roa o te TOI-21.3 b. Heoi ano, ko nga tirohanga o muri mai i te whenua, tae atu ki te photometry ki roto, ki waho hoki o te whakawhiti me nga inenga tere o te aorangi, kua kitea ko te waa pono o te ao he 10.6 ra.

Na enei tirohanga whai muri, kua whakatauhia e TOI-1801 b te papatipu 5.74 ± 1.46 M⊕ me te radius 2.08 ± 0.12 R⊕. I runga i enei inenga, ka taea e maatau te whakaaro ko TOI-1801 b te nuinga o te wai me te toka, he iti noa te nui (tae atu ki te 2% ma te papatipu) o te hauwai hauwai i roto i te hau.

I tua atu, ko te tau o te punaha, e kiia ana kei te tata ki te 900 miriona tau, ka tuu a TOI-1801 b ki waenga i te taupori o nga taiohi whakawhiti exoplanets. I whakatakotohia ki te taha o etahi atu exoplanets rongonui, ko TOI-1801 b he mema motuhake.

I roto i te hoahoa e whakaatu ana i te hononga papatipu-radius, ko nga koretake o TOI-1801 b e whakaatuhia ana he rohe kauruku tae me nga taumata maia. Ko nga tauira titonga, e tohuhia ana e nga rarangi tae rereke, e whakaatu ana i nga whakaaro mo te hanganga pea o te exoplanet. Inaa, ko nga panui o waenga me te taha matau e whakaatu ana i nga tauira titonga kaore he hau me te kopaki hau. Ko nga raina totoka me nga raina iraira kei te taha matau e whakaatu ana i nga ahuatanga rereke o te pāmahana mo te envelopu hau.

Hei tohutoro, kei roto hoki i te hoahoa te whenua me te Neptune. I tua atu, ka whakauruhia e matou te B22 me te M22 hei tohutoro na nga hua taupatupatu i whakaputaina mo te aorangi kotahi, e tohu ana i nga inenga rereke.

Hei whakamutunga, ko TOI-1801 b he taapiri pai ki o maatau mohiotanga mo nga exoplanets. Ko te ahua ngawari, te hanganga, me te taiohi o te taiohi ka waiho hei kaupapa kaha mo te tirotiro. Ko te ako haere tonu mo enei exoplanets ka whai waahi ki to maatau mohiotanga ki te hanganga aorangi me te kukuwhatanga i roto i nga taiao kanorau i tua atu o to tatou punaha solar.

Nga wehewehe:

– TESS: Whakawhiti i te Utauta Tirohanga Exoplanet

– M dwarf: He momo whetū raupapa matua, e mohiotia ana he papaka whero, he papatipu kei waenganui i te 0.08 me te 0.6 whakareatanga o to te Ra.

– Te tere irirangi (RV): Ko te inenga o te nekehanga o te whetu ki te taha, ki tawhiti atu ranei i te kaititiro ma te whakamahi i te awe o te nekehanga Doppler.

– Mass and Radius: Ko te papatipu e tohu ana ki te nui o te matū i roto i tetahi mea, engari ko te radius te ine i te tawhiti mai i te pokapū ki te mata o waho.

– Raina Iso-kiato: Raina hina hina i runga i te hoahoa papatipu-radius e tohu ana i nga rarangi kia rite ki nga tauira titonga rereke.

– Entropy tauwhāiti: He taonga whakamaarama e tohu ana i te mate, te matapōkeretanga ranei o te punaha.

– H2: hauwai hauwai ngota.

– CARMENES me HIRES: Ko nga taputapu e whakamahia ana mo te inenga o te tere radial.

Rauemi:

– Barragán et al. (2022)

– El Mufti et al. (2023)

– Zeng et al. (2019)

– astro-ph.EP (whakaahua arXiv)