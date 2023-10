Ko te Tauira Ao mo nga Nekehanga Taataki: Nga Maramatanga mai i te ika Hiko

Ko te naihi ika hiko e whakahaere ana i nga nekehanga uaua i roto i te wai, he rite ki te hongi a te kuriki, ki te torotoro haere ranei te tangata ki tetahi taiao hou. I roto i te rangahau hou i whakaputaina i roto i te Nature Machine Intelligence, kua hurahia e nga kairangahau he maha nga momo rauropi, tae atu ki nga moroiti, e whakaatu ana i tenei tauira o nga nekehanga o te ao ki te mohio ki o raatau taiao.

He rereke ki nga whakapono rongonui, ehara enei whanonga i te mea anake ki nga rauropi whai punaha io. Ko Noah Cowan, he ahorangi mo te mahi miihini i Johns Hopkins me te kaituhi o te rangahau, i kii ko nga rauropi he rereke te ahua o te amoebas e whakaatu ana i te whanonga e whakaata ana i te toenga o te tangata, o te ika ranei e huna ana i roto i te ngongo. Ko te whakakotahitanga o enei rauropi ahua kore hono e tohu ana kua tae mai te kukuwhatanga ki tetahi otinga noa na roto i nga momo tikanga o raro.

I te tuatahi ka anga te roopu rangahau ki te wetewete i te kaupapa o nga mahi a te punaha io i te wa e neke ana nga kararehe, me te mea ka taea te whakamahi ki nga karetao. I a ratou e matakitaki ana i nga ika maripi hiko i roto i te tank marama, ka kite nga kairangahau he maha nga nekehanga o te ika ki muri, ki muri i roto i te pouri, i te mea ka oho marie ratou me te pupuhi tere o te nekehanga i roto i nga waahi marama.

I roto i te ngahere, kua tipu te maripi ki te rapu piringa ki te karo i nga kaikino. Ka whakamahia e ratou nga rerenga hiko ngoikore ki te mohio ki o raatau taiao me te kimi piringa. Ko te tere o te wiri ka taea e ratou te tuhura i to ratau taiao, ina koa i roto i te wai pouri. Ko te mea whakamere, ahakoa i roto i nga waahi e marama ana, ka whakaatu tonu nga naihi ika i enei nekehanga tere, ahakoa he iti noa iho.

E ai ki a Debojyoti Biswas, he kairangahau postdoctoral i Johns Hopkins me te kaituhi tuatahi o te rangahau, ko te rautaki tino pai mo nga rauropi ko te huri ki te huarahi torotoro i te wa e nui ana te koretake, ka hoki ano ki te tikanga whakangao i te wa ka heke te koretake.

I waihangahia e te roopu he tauira i whakatairite i enei whanonga mohio matua me te kite i nga tauira rite i roto i etahi atu rauropi, tae atu ki te amoeba, te huhu, te maaka, te kiore, te pekapeka, te kiore, me te tangata. Ko te mea nui, kaore he rangahau o mua i tutakihia e te roopu i takahi i nga ture i kitea, e whakaatu ana i te whanuitanga o enei whanonga puta noa i nga momo, tae atu ki nga rauropi kotahi-puru penei i te amoebas sensing mara hiko.

Ko nga paanga o tenei rangahau ka toro atu i te mohio ki te whanonga kararehe. Ko nga maaramatanga ka taea te whakanui ake i nga mahi a nga robots motuhake, nga drones rapu me te whakaora, me nga rovers mokowhiti ma te whakauru i enei nekehanga-whakaaro.

Ko nga rangahau a meake nei ka tirotiro mena ka pono enei kitenga mo etahi atu mea ora, tae atu ki nga tipu.

FAQ

P: Ko wai nga rauropi e whakaatu ana i te tauira o te ao o te rongo nekehanga?

A: Ko te rangahau e whakaatu ana he maha nga momo rauropi, tae atu ki nga moroiti, e whakaatu ana i te tauira o te ao o nga nekehanga rongo. Ko enei rauropi he ika hiko, he amoeba, he huhu, he kaokao, he kiore, he pekapeka, he kiore, tae atu ki te tangata.

P: He aha te kaupapa o enei nekehanga mohio?

A: Ko nga nekehanga o te rongo ka taea e nga rauropi te kohikohi korero mo to ratau taiao me te mohio ki o raatau taiao. Ko enei nekehanga ka awhina i a raatau ki te whakatere me te whakautu ki nga ahuatanga ohorere, tauhou ranei.

P: Me pehea te whakamahi i enei kitenga ki nga karetao?

A: Ko nga mohiotanga i puta mai i te ako i te tauira o te ao o nga nekehanga karekau ka taea te whakamahi hei whakarei ake i nga mahi a nga karetao motuhake, nga waka rererangi rapu me te whakaora, me nga rovers mokowhiti. Ma te whakatauira i enei whanonga, ka taea e nga robots te whakapai ake i o raatau whakaaro me te urutau ki nga taiao rereke.