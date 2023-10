Te Huranga o etahi atu Ao: Te Hunga Autaki mo Exoplanets

Kei te noho tatou i roto i te waa whakamiharo kei te huri haere to tatou maaramatanga ki te ao, otira mo o tatou mohiotanga ki etahi atu ao kei tua atu i to tatou punaha solar. I te wa e noho ana ki nga waahi o te whakaaro me te pakimaero pūtaiao, ka taea e tatou te kii me te maia ko te nuinga o nga whetu kei te haere tahi me nga aorangi e huri haere ana i a raatau. He tohu tenei mo te whakatutukitanga whakamiharo o te kite i nga tinana tiretiera iti e noho ana i nga tatini, i nga rau tau marama ranei te tawhiti atu i te whenua.

Ko te kimi i enei aorangi tawhiti ehara i te mea ngawari. Kaore i rite ki nga whetu, karekau nga aorangi e tuku i to ratau ake marama, a he maha nga wa ka puta ke atu i te kanapa o nga whetu manaaki. Ko te mutunga mai, me whakamahi nga kaitirotiro arorangi ki nga tikanga autaki ki te hopu i nga exoplanets. Ka whakamahia e enei tikanga nga paanga ka kitea e nga aorangi ki runga i nga whetu e awhiowhio ana ratou, ka taea e tatou te whai i a raatau.

E rua nga tikanga rongonui kua puta: ko te tikanga radial-velocity (Doppler) me te tikanga whakawhiti. Ko te tikanga radial-velocity ko te mataki i te kumete o te wetewete ka puta i waenga i te aorangi me tana whetu, ka huri haere te whetu. Ma te wetewete i te huringa i puta mai i te auau marama o te whetu, ka taea e nga kaitirotiro arorangi te whakatau i te ahua o te aorangi. I tetahi atu taha, ko te tikanga whakawhiti e aro ana ki te paheketanga o te marama o te whetu i te wa e haere ana te aorangi i mua. Ma te aro turuki i enei rereketanga o te kanapa i ia wa, ka taea e nga kaiputaiao te whakatau i te oranga o te aorangi.

Ko enei tikanga hanga whakaahua autaki, e tohuhia ana e te tika me te kaha, kua puta nga hua whakamiharo. I tenei wa, neke atu i te 5,500 nga exoplanets kua whakapumautia, kei te whakanui ia tangata i ona ake ahuatanga motuhake me te whai waahi ki te rereketanga whakamataku o nga ao o to tatou tupuni. Ahakoa ko te tere-radial-tere me nga tikanga whakawhiti kua whai waahi nui ki roto i tenei rapunga exoplanet, he waahi motuhake te tikanga radial-velocity hei huarahi paionia i whakaatu i to maatau angitu ki te tirotiro i nga exoplanets.

Ka whakamahia e te tikanga radial-velocity te toi topa i waenga i te whetu me tona aorangi hurihuri, na te mea ka whakaatu te whetu i te wiri iti. Ko tenei wiri, ka taea te ine ma te awe Doppler, ka puta he rerekeetanga o te hihinga marama o te whetu i a ia e neke atu ana ki te whenua. Ko te tirohanga o tenei kanikani oscillating o te whiti whetu e whakarato ana i nga kaitirotiro arorangi he huarahi ki te kite i te aroaro o nga exoplanets me te whai matauranga nui ki nga mea ngaro o to tatou ao nui.

Ko te kitenga o te aorangi Dimidium, e huri haere ana i te whetu 51 Pegasi, i tohu he wa tino nui i roto i te rangahau exoplanet. Ko tenei whetu G-momo, he rite ki to tatou Ra, e 50.6 tau marama te tawhiti atu i a tatou. Ko Dimidium, he "Hupita wera," ka huri tata ki tana whetu manaaki ia 4.2 ra. Ko tenei kitenga whakamiharo, i riro i nga kaitoro wheturangi o Switzerland a Michel Mayor raua ko Didier Queloz te Tohu Nobel mo te Ahupūngao 2019, i pakaru nga whakaaro o mua mo nga punaha aorangi me o raatau whirihoranga.

I a tatou e haere tonu ana ki te torotoro i te whanuitanga mutunga kore o te ao, he mea nui ki te karo i te hanga kupu whaanui e pa ana ki nga ahuatanga o nga whetu me o raatau aorangi hurihuri i runga anake i te whakaaro inductive. Ko ta tatou Pūnaha Solar, me tana whakaritenga o nga tangata nunui hau e noho ana i tawhiti mai i te Ra, he tino rerekee ki nga punaha penei i te Dimidium. Ko tenei momo puunaha aorangi e marara ana puta noa i to tatou tupuni engari ko te Ao whanui e tohu ana i te hiahia kia tupato i te wa e whakatau ana.

FAQ:

P: He aha nga tikanga e whakamahia ana ki te hopu i nga exoplanets?

A: Ko nga tikanga autaki e whakamahia ana ko te tikanga radial-velocity (Doppler) me te tikanga whakawhiti.

P: He pehea te mahi a te tikanga radial-velocity?

A: Ka kitea e ia te kumete o te aorangi i runga i tana whetu manaaki, ka wiri te whetu. Ka inehia tenei wiri ma te mataki i nga rereketanga o te hihinga marama o te whetu.

P: He aha te hiranga o te kitenga o te exoplanet Dimidium?

A: Ko Dimidium, he "Hupita wera," i whakawerohia nga whakapae e mau ana mo nga punaha aorangi me te whakawhānui ake i to maatau mohiotanga ki te rereketanga o to tatou ao.