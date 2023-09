Ko nga Whakaaturanga E Kii Ana Na Nga Kararehe Moana Tawhito Kua Awhina Te Hunga o Nga Neurons

He rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te hautaka Cell e tirotiro ana i te kukuwhatanga o nga neurons i roto i nga kararehe, e aro ana ki nga placozoans, nga kararehe o te moana mirimita te rahi. Kua kitea e nga Kairangahau i te Pokapū mo te Ture Whakatau ira i Barcelona ko nga pūtau huna motuhake e kitea ana i roto i nga placozoans ka taea pea te tohu i nga neuron i roto i nga kararehe uaua ake.

Ko nga Placozoans he mea hanga noa karekau he wahanga tinana, he okana ranei. He rite te rahi ki te kirikiri nui o te onepu, ka kai i nga pukohu me nga moroiti i roto i nga moana papau, mahana. E kiia ana i puta tuatahi mai enei kararehe ki runga i te whenua tata ki te 800 miriona tau ki muri, a ko tetahi o nga whakapapa matua e rima o nga kararehe.

I whakamahia e nga kairangahau nga momo tikanga rapoi me nga tauira rorohiko ki te mapi i nga momo pūtau rereke i roto i nga placozoans me te mohio ki te ahua o te tipu. I hangaia e ratou nga "atlases pūtau" i taea ai e ratou te tautuhi i nga tautau, i nga "modules" ranei o nga ira e hono ana ki nga momo pūtau motuhake. Ma te whakatairite i nga momo rerekee, i hangaia ano e ratou te ahua o te tipu o enei pūtau i roto i te waa.

I kitea e te rangahau e iwa nga momo pūtau matua e honoa ana e nga momo pūtau takawaenga e whakawhiti ana i waenganui ia ratou. Ka tipu, ka wehewehe enei pūtau ki te pupuri i te toenga e tika ana mo te kararehe ki te neke me te kai. He mea whakamiharo, i kitea e nga kairangahau tetahi roopu motuhake o nga pūtau peptidergic i roto i nga placozoans e rite ana ki nga neurons. Ko enei ritenga karekau i kitea ki etahi atu kararehe e peka wawe ana penei i te hautai me te tiēre heru.

I kitea e nga kairangahau ko nga pūtau peptidergic i roto i nga placozoans he rereke rereke ki te tukanga o te neurogenesis i roto i nga kararehe matatau ake. Kei a raatau ano nga waahanga ira e hiahiatia ana mo te scaffold pre-synaptic o te neuron, e taea ai e ratou te tuku karere. Heoi, karekau i a raatau nga waahanga e tika ana mo te whiwhinga o te karere neuronal mo te whakahaere tohu hiko ranei.

I tua atu, i whakaatuhia e te rangahau ko nga momo pūtau placozoan e whakawhitiwhiti ana ki a raatau ano ma te whakamahi i nga pūmua motuhake e kiia nei ko nga GPCR me nga neuropeptides, he rite ki te korero a nga neurons ma te whakamahi i nga neuropeptides i roto i nga momo tukanga whaiaroaro.

Ko nga kitenga e kii ana ko te whanaketanga o nga neuron i timata i te 800 miriona tau ki muri i te putanga mai o nga pūtau huna i roto i nga placozoans. I te roanga o te wa, ka riro i enei pūtau nga momo ira ira hou e taea ai te whakawhanaketanga o nga scaffolds post-synaptic, axons, dendrites, me nga awa katote, e arahi ana ki te hanganga o nga neuron pono.

Ko tenei rangahau e whakamarama ana i nga timatanga o te whanaketanga neuron me te whakamarama i te takenga mai o nga punaha uaua uaua e kitea ana i roto i nga kararehe matatau ake i enei ra.

