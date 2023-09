Te Kuwhatanga o nga Neurons: Nga tirohanga mai i nga Placozoans

Kua kitea e nga Kairangahau mai i te Center for Genomic Regulation i Barcelona tetahi kitenga nui mo te whanaketanga o nga neurons. I arotahi ratou i ta ratou rangahau ki runga i nga waahi o te moana, nga mirimita te rahi o te moana, a ka kitea ko nga ruma huna motuhake o enei kararehe tawhito i puta ake ai nga neuron i roto i nga rauropi uaua ake.

Ko nga Placozoans he mea hanga noa i puta tuatahi ki te whenua tata ki te 800 miriona tau ki muri. Ko enei kararehe ririki karekau he tinana, he whekau ranei, ka ora ma te whangai i nga pukohu me nga moroiti. I kitea e nga kairangahau ko nga pūtau peptidergic i roto i nga placozoans e whakaatu ana i nga tohu o te neurogenesis me te mau ira ira e rite ana ki nga hanganga neuronal mua-synaptic. Ka whakamahia ano hoki e enei pūtau he punaha korero e rite ana ki nga mahi a te neuropeptide e kitea ana i roto i nga neurons.

Ko te rangahau ko te mapi i nga momo pūtau rereke i roto i nga placozoans me te tātari i o raatau ahuatanga me o raatau ira. I kitea e te rangahau he rerekee nga pūtau placozoan mai i nga pūtau epithelial progenitor na roto i nga tohu e rite ana ki te neurogenesis. Kei a raatau ano nga waahanga ira e tika ana mo te scaffold o mua i te synaptic o te neuron. Heoi, karekau i a raatau nga waahanga mo te whiwhinga o te karere neuronal me te kore e kaha ki te whakahaere tohu hiko.

He mea whakamiharo nga ahuatanga i waenga i nga pūtau peptidergic i roto i nga placozoans me nga neurons. He maha nga ahuatanga o enei pūtau me nga pūtau neuronal tuatahi, e kii ana tera pea he kowhatu kunenga ki te whanaketanga o nga neuron.

Ko tenei kitenga ka wero i nga whakaaro o mua mo te whanaketanga o nga neurons me te kii ko nga turanga o nga neuron i timata te hanga 800 miriona tau ki muri. Mai i te tirohanga kunenga mai, kua timata pea nga neurons moata hei pūtau huna huna peptidergic he rite ki era i kitea i roto i nga placozoans. I te roanga o te wa, ka riro mai i enei pūtau nga momo ira ira hou, ka puta ki roto i nga punaha neural uaua e kitea ana i roto i nga kararehe matatau ake.

Ahakoa he maha tonu nga korero mo te whanaketanga o nga punaha nerve, ko tenei rangahau e whakarato ana i nga tirohanga nui ki te takenga mai o nga neuron. Ko te ahua o nga ahuatanga ngota i waenga i nga pūtau placozoan me nga neurons ka puta nga patai mo te huarahi o te kukuwhatanga neuron me nga ahuatanga ahurei o nga momo whakapapa kararehe.

Source: Center for Genemic Regulation