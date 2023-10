Nga Taonga Muscle Robotic Mini Hou i Hangaia mai i te Hydrogel-Rakau

By

Kua whakawhanakehia e nga Kairangahau i Sweden me Tiamana tetahi rauemi uaua karetao iti ma te whakamahi i te hydrogel i hangaia i te rakau. Ko tenei rauemi auaha he kaha ki te hanga-huri, whakawhanui me te kirimana i raro i te mana o nga hiko hiko iti iho i te 1 volt.

Ko te rauemi hydrogel, he mea hanga ki te cellulose nanofibers (CNFs) i riro mai i te rakau, e whakaatu ana i te oati ehara i te karetao anake engari i nga mara penei i te rongoa me te hanga matū koiora. Ko nga hua o tenei rangahau i whakaputaina i roto i nga Rauemi Ake e nga kaiputaiao i te KTH Royal Institute of Technology.

Kaore i rite ki nga uaua karetao tuku iho e whakawhirinaki ana ki te hau pehanga, ki te wai ranei, ka pupuhi tenei rauemi hydrogel i te wa e pa ana ki te nekehanga wai e peia ana e te hiko hiko. Ko nga waahanga matua o te rauemi ko te wai, te waro nanotubes mo te kawe, me te cellulose nanofibers mai i te penupenu rakau. Ka honoa ki nga nanofibers waro, ka mau te ahua o nga papanga kirihou.

Ko te kaha o te rauemi ka taea te tohu ki te whakatikatika i nga nanofibers i roto i te huarahi kotahi, he rite ki te witi o te rakau. Ko tenei pupuhi uniaxial ka whakaputa i te pehanga teitei, ka taea e tetahi wahi iti te ine 15 x 15cm noa ki te hiki i tetahi motuka 2-toni whakamiharo.

Ko te roha o te rauemi ka taea te whakahaere ma te hikohiko ma te whakauru i nga nanotubes waro whakahaere ki roto i te hydrogel, ka puta ko nga mea e kiia ana e nga kairangahau he hiko hiko osmotic hydrogel actuators.

FAQ:

P: He aha te rerekee o nga uaua karetao paku ki nga uaua karetao tuku iho?

A: Kaore i rite ki nga uaua karetao tuku iho e whakawhirinaki ana ki te hau pehanga, ki te wai ranei, ka pupuhi te rauemi hydrogel i te wa e pa ana ki te nekehanga wai e peia ana e te hiko hiko.

Q: He pehea te hanga i nga taonga uaua robotic paku?

A: Ko te mea hanga ma te whakakotahi i nga nanofibers cellulose i ahu mai i te penupenu rakau me nga nanotubes waro mo te kawe, me te wai.

Q: He aha nga tono kei roto i nga taonga uaua robotic paku?

A: Ko te rauemi ka taea te whakamahi i roto i nga miihini, rongoa, me te hanga matū koiora.

Q: He aha te kaha o te rauemi uaua robotic paku?

A: Ka taea e te rauemi te whakaputa pehanga teitei me te kaha ki te hiki i te motuka 2-ton me tetahi waahanga iti noa te 15 x 15cm te ine.