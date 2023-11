Ko nga Pirepire Iti Ka Whakapai ake i te Pumautanga Enzyme mo te Biocatalysis

Kua kitea e nga Kairangahau mai i te Tari Koiora i te Whare Wananga o Ruhr Bochum i Tiamana tetahi tikanga hou hei tiaki i nga whaariki me te whakakaha ake i to ratau pumau i te wa o te biocatalysis a te plasma. E mohiotia ana nga Enzymes mo to raatau kaha ki te huri i nga taputapu ki nga hua utu nui, engari he maha nga wa ka pa ki te whakangaromanga ina pa ana ki nga plasmas. Heoi, na roto i te whakapiri i nga enzymes ki nga pirepire iti, ka taea e nga kairangahau te whakamarumaru i a raatau mai i nga hua kino o te plasma, na reira ka noho kaha ki te 44 nga wa roa.

Ko te Plasma, he hau whakakaha, ka whakamahia hei taapiri-rua i roto i te biocatalysis hei akiaki i nga tauhohenga enzymatic. I roto i tenei rangahau, i arotahi nga kairangahau ki te whakamahi i nga plasmas hangarau ki te huri i tetahi taputapu ki tetahi hua nui ake ma te whakamahi i nga enzyme e whakamahi ana i te hydrogen peroxide. I kowhiria e ratou he tauira enaima e kiia nei ko te peroxigenase kore-motuhake (AaeUPO) mai i te harore kai Agrocybe aegerita.

Ko te wero nui i pa ki a ratau ko te tere o te whakakorenga o nga enzymes i te wa e rongoa ana te plasma. Hei whakatau i tenei, ka whakamahia e nga kairangahau te tikanga o te whakawetiweti i te enzyme ma te whakapiri i nga enzymes ki nga pirepire iti me te mata pore. Ko nga pirepire, na te kaha, ka tau ki raro o te reactor, ka hangaia he rohe whakamarumaru i waenga i te plasma me nga enzymes.

I whakamatauria e nga kairangahau nga momo pirepire he rereke nga ahuatanga o te mata me nga paninga. Whai muri i te whakakorikori i nga enzyme i runga i nga pirepire, ka tukuna e ratou ki te plasma mo nga roanga roa me te whakataurite i a raatau mahi ki nga mana whakahaere kore. I kitea e nga hua ko nga pirepire me nga papa kapia, ina koa ko nga pirepire amino me te epoxy-butyl, i puta nga hua tino pai, e tohu ana i te kaha o te here kovalent i waenga i nga enzyme me nga taonga kawe.

I tua atu, na te whakaroa atu i te maimoatanga plasma mo nga kaitono tino pai ki te kotahi haora, ka eke nga kairangahau ki te 44-nui te piki o te pumau o te enzyme. Ko tenei pakaruhanga ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te whakakotahi i nga enzymes me nga plasma hangarau mo nga tono a meake nei.

I roto i te katoa, ko te kitenga o tenei tikanga auaha ma te whakamahi i nga pirepire iti kare i te tiaki i nga whaariki engari ka whakakaha ake ano i te pumau i te wa o te biocatalysis a te plasma. Ko tenei ahunga whakamua ka arai pea ki te whakawhanaketanga o nga tikanga biocatalytic pai ake me te tauwhiro mo nga momo ahumahi, tae atu ki nga rongoa, hangarau koiora, me nga matū pai.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te biocatalysis?

A: Ko te biocatalysis ko te whakamahi i nga whakakorikori taiao, penei i nga enzymes, ki te mahi tauhohenga matū i roto i nga momo tukanga ahumahi.

Q: He aha nga plasmas?

A: Ko te Plasmas he hau hihiko kei roto i nga momo tauhohenga, penei i te hauwai peroxide, ka whakamahia hei taapiri-rua i roto i nga tauhohenga biocatalytic.

P: He aha te whakamaoritanga o te enzyme?

A: Ko te whakamaaramatanga o te Enzyme e pa ana ki te tikanga o te whakapiri i nga enzymes ki te tautoko totoka, penei i nga pirepire, hei whakaniko i te pumau me te whakamahi ano i te biocatalysis.

P: Me pehea te aukati i nga pirepire ki te tiaki i nga whaariki i te wa e rongoa ana te plasma?

A: Ko te aukati i runga i nga pirepire ka hanga he arai tinana i waenga i te plasma me nga enzymes, hei parepare i a raatau mai i nga paanga kino me te whakanui ake i te pumau.

P: He aha te painga o tenei auahatanga ki te biocatalysis?

A: Ma te pupuri i nga mahi o te enzyme mo nga wa roa, ka taea e tenei mahi hou te pai ake me te pumau o nga tukanga biocatalytic, e arai ana ki te hanga matū utu nui i roto i nga ahumahi penei i te rongoa me te hangarau koiora.