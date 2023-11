Te Tirotiro i te Hohonu Huna: Ko nga Reera Kao Tino I Hurihia ki Galápagos

Ko nga tohunga koiora o te moana kua tino angitu i te kitenga e rua nga toka o te moana hohonu i te takutai o nga Moutere o Galápagos. Ko enei toka, i hurahia i te haerenga o mua tata nei, e whakaatu ana i te tino paanga o enei puunaha rauwiringa kaiao motuhake ki te kanorau o te moana.

Kei waenganui i te 370 me te 420 mita ki raro i te mata o te moana, na enei toka hou i kitea ai i whakawhänuihia to maatau mohiotanga ki nga rea ​​kao hohonu, wai makariri o Galápagos Marine Reserve. He 250 mita te roa o te toka iti, ko te 800 mita te roa o te toka nui. Ko te kitenga o enei toka e tohu ana kua noho mo nga mano tau, e mau tonu ana te maha o nga momo toka toka.

Ko te haerenga he mahi tahi kare ano i mua i uru mai ki nga kaiputaiao 24 mai i nga whakahaere whai mana me nga whare wananga 13. I timata ta ratou kaupapa i te Hepetema 18, ma te whakamahi i nga hangarau matawai taiaho ki te maataki maataki i nga toka me te tino tika. Ma te whakamahi i tenei tikanga matatau, ka taea e nga kaiputaiao te hopu i nga korero iti, ahakoa te iti ki te 2 mirimita, me te tautuhi i nga rauropi ora e noho ana i te papa o te moana. He mea tino nui tenei pakaruhanga, i te mea karekau e taea e nga tikanga mapi i raro i te moana te whakarato i nga whakaahua taumira teitei o te koiora moana.

I te marama o Paenga-whawha, ka kitea nga toka toka moana-hohonu tuatahi ki nga Galápagos, he mihi ki te ruku tangata. Ko te whakakitenga o muri mai o tenei kainga tawhito o raro o te moana, kua oti me nga rauropi miiharo o te moana, i miharo te hapori putaiao. Ko te roopu rangahau ko nga kaiputaiao rongonui mai i te Schmidt Ocean Institute, Galapagos National Park Directorate, me te Charles Darwin Foundation (CDF), me etahi atu.

I whakanuia e Stuart Banks mai i te CDF te hiranga o enei kitenga, e kii ana, "Ko te rapu i nga toka hohonu me te roa o te wa e tata ana tatou ki te tiaki i nga waahanga huna o te rereketanga o te moana me te mohio ki te mahi a nga kaainga hohonu ki te pupuri i te hauora o to tatou moana."

I te wa o te haerenga, i tirotirohia ano e te roopu nga maunga i roto i te Isla del Coco National Marine Park. Ko enei hanganga maunga i raro i te moana, ahakoa kare i tino rite te roa ki te pakaru i te mata o te moana, i kitea he kainga mo nga momo momo rupi o te moana hohonu e mau ana i nga hua, e tohu ana i te tipu o te koiora.

Na te kitenga o enei toka o te moana hohonu, ka hurahia etahi o nga mea ngaro kei roto i te rire o te moana. Ko nga whakaahua i hopukina e nga kairangahau ka taea e tatou te kite kanohi i te ataahua whakamihi o enei rauwiringa kaiao kua ruku ki raro, me te whakaara ake i te mohiotanga mo te hiahia ki te tiaki me te tiaki mo nga whakatipuranga kei te heke mai.

