Te Whakakitenga Hou i roto i te Ahurangi: Nga Whetu ngaronga ngaro

I te marama o Hūrae 1952, ka timata tetahi whare rangahau arorangi i Palomar, California, ki te rangahau whakaahua mo te rangi po ki te tirotiro i nga taonga o te rangi, tae atu ki nga asteroids. Kare ratou i mohio kua tata ratou ka taka ki runga i tetahi ahuatanga rerekee ka pohehe nga kaiputaiao mo nga tau tekau kei te heke mai.

I te wa o te rangahau, e toru nga whetu i ngaro ohorere ki te rangi angiangi, ka wahangu nga kaitoro arorangi. Ko te pereti whakaahua tuatahi i hopu i enei whetu kua whakarōpū tata, whiti ana ki te 15 te rahi. Heoi, i te 53 meneti i muri mai, i te whakaahuatanga ano o taua wahanga o te rangi, kua ngaro katoa nga whetu kaore he tohu.

Ahakoa he iti te ngaro o nga whetu, ka taea e ratou te pa ki nga huihuinga penei i te pahūtanga, te piki ohorere ranei o te kanapa. Heoi, he tino rerekee te ngaronga katoa. Ko nga taunakitanga whakaahua e whakaatu marama ana te noho mai o nga whetu ki te ahua tuatahi me te ngaro i te ahua o muri mai.

I whakaarohia te ariā o nga whetu e pouri ana engari he nui nga wero. Ko nga kitenga o muri mai karekau he tohu o nga whetu e pouri ana i tua atu i te rahi o te 24. Ko te tikanga tenei kua memenge nga whetu na te nui o te 10,000 neke atu i te XNUMX i roto i te iti iho i te haora, te ahua karekau.

He maha nga ariā kua tukuna e nga kaiputaiao hei whakamaarama i tenei kaupapa pohehe. Ko tetahi whakapae e kii ana ko nga whetu e toru he whetu kotahi i pa ki te pikinga o te kanapa na te tere o te pakaru o te reo irirangi i tukuna e te aukumetari. I te wa o tenei pakaruhanga, kua pahemo pea he kohao pango papatipu whetu i waenganui i te whetu me te Papa, na te mea i pakaru ai te arotahi aapapa, ka puta hei whakaahua motuhake e toru mo te wa poto.

Ko tetahi atu ariā whakahihiri e kii ana ehara nga whetu i nga whetu engari he hua o te paru iraruke i runga i nga papa whakaahua. I te mea ko te Palomar Observatory e tata ana ki nga koraha o New Mexico i reira nga whakamatautau patu karihi i tera wa, tera pea ka poke nga papa, ka puta he waahi kanapa i etahi whakaahua ka noho ngaro i etahi atu.

Ahakoa enei ariā, kare tonu te whakamaarama pono i muri i nga whetu ngaro. Kei te rangahau tonu nga kaiputaiao i tenei ahuatanga, me te tumanako ki te whakamarama i tenei kaupapa ngaro me te hura i nga mea ngaro o te ao.

FAQ

Q: Ka ngaro nga whetu?

A: He iti rawa nga whetu e ngaro katoa ana, na te mea he tinana nui o te rangi me te roa o te oranga. Heoi, ka taea e ratou te pa ki nga huihuinga penei i te pahū, te piki ohorere ranei o te kanapa.

P: He aha nga whakamaramatanga mo nga whetu kua ngaro?

A: He maha nga ariā kua whakatakotohia e nga kaiputaiao, tae atu ki te ahua o nga whetu ka tere te atarua, te whakaaro ranei ehara nga whetu i te whetu engari he poke i runga i nga papa whakaahua.

P: He hua pea enei whetu kua ngaro na te paru iraruke?

A: E ai ki te ariā he pohehe noa nga whetu na te puehu iraruke kei runga i nga papa whakaahua mai i nga whakamatautau patu karihi tata. Ko tenei ariā tetahi o nga whakamaramatanga ka taea.

P: Kua kitea he ahua rite mai i tera wa?

A: Ahakoa he onge noa nga whetu ngaro, kua puta nga korero mo nga ahuatanga rite i etahi tirohanga arorangi. Heoi ano, ko ia ahuatanga he momo wero me nga mea ngaro hei whakaoti ma nga kaiputaiao.