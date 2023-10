Te Kitenga o GRB 230307A: Te Maramatanga mo nga Whakakotahitanga Whetu Neutron

I roto i te pakaruhanga nui, he roopu kaiputaiao mai i nga wa katoa o te ao i kite i tetahi kitenga whakamiharo mo te pakarutanga o te hihi-gamma e kiia nei ko GRB 230307A. Na roto i te whakamahi i te huinga o nga karu-a-papa me nga karu mokowhiti, tae atu ki te James Webb Space Telescope, te Fermi Gamma-ray Space Telescope, me te Neil Gehrels Swift Observatory, kua kite enei kairangahau i tetahi huihuinga aorangi i puta mai i te whakakotahitanga o nga whetu neutron e rua. . Ko te hua o tenei ahuatanga onge, ka puta he pahū kaha, ka whakaputa i nga mea taumaha.

Ko tetahi o nga mea whakamiharo o tenei kitenga ko te kitenga o te tellurium i muri mai o te pahūtanga. He huānga onge ake te Tellurium i te konukawata i runga i te whenua, a, e ai ki tana noho, ka kitea etahi atu huānga e tata ana ki te tellurium i runga i te tepu taima, penei i te iodine, ka kitea i roto i nga mea kua puta mai i te kilonova. Ko te Iodine he matūkai kohuke tino nui hei tautoko i te oranga o to tatou ao.

Kilonovae, ko nga pahūtanga nui i puta mai i te tukinga o nga whetu neutron, he whetu neutron ranei me tetahi poka pango, ka tuku i te nui o te kaha i roto i etahi hēkona. Ko te kaha ka puta i enei huihuinga he rite ki ta to tatou Ra ka whakaputa i roto i te 10 piriona tau katoa.

He mea whakamiharo a GRB 230307A na tona kanapa whakamiharo. I roto i nga tau 50 kua pahure ake nei o nga tirohanga, koinei anake te rua o nga maramara o te maramara o nga hihi hihi kua rekotia. Ka whiti tata ki te 1,000 nga wa ake ake i te pakaru o te hihi kamma i kitea e te karu a Fermi.

Ko te mahi tahi i waenga i nga momo mokowhiti me nga karu-a-papa i taea e nga kaiputaiao te kohi i te tini o nga korero nui mo tenei huihuinga whakamiharo i roto i te waa. Na roto i te whakamahi i nga kaha infrared o te James Webb Space Telescope, i taea e nga kairangahau te whakatau i te takenga mai o te kilonova, me te kimi i roto i te tupuni torino tata ki te 120,000 tau marama te tawhiti atu i te waahi o te hanumi whetu neutron. I haere nga whetu neutron e rua i te tawhiti whakamiharo, he rite ki te diameter o to tatou Milky Way, i mua i te hanumi rau miriona tau i muri mai.

Ko tenei kitenga whakamohio whenua e whakaatu ana i te ahua hono o te mokowhiti me nga karu-a-papa i roto i te mara o te astrophysics. Na te whakarewanga o te Nancy Grace Roman Space Telescope, he tirohanga whakamiharo, e tumanako ana nga kaitirotiro arorangi kia nui ake nga huarahi ki te tuhura me te aro turuki i nga kilonovae a muri ake nei.

Ko nga kitenga o tenei rangahau, i whakaputaina i roto i te hautaka Nature, e tohu ana i te ahunga whakamua nui i roto i to maatau mohio ki te hanganga o nga mea taumaha puta noa i te ao.

FAQ:

P: He aha te pakaru o te hihi-gamma?

A: Ko te pakaru o te hihi-gamma he pahūtanga tino hihiko e tuku ana i te nui o te iraruke hihi-kara ka puta ki nga rohe tawhiti o te ao.

Q: He aha nga kilonovae?

A: Ko nga Kilonovae he pahū nui i puta mai i te tukinga o nga whetu neutron e rua, he whetu neutron ranei me tetahi poka pango.

P: He aha te mea nui te kitenga o te tellurium i tenei kitenga?

A: Ko te ahua o te tellurium e tohu ana kei te noho ano etahi atu huānga, penei i te iodine, i roto i nga mea kua puta mai i te kilonova. Ko te iodine he matūkai kohuke e hiahiatia ana mo te oranga i runga i te whenua.

P: He pehea te whai waahi a James Webb Space Telescope ki tenei rangahau?

A: Ko te James Webb Space Telescope i whakarato i nga kaha infrared infrared hei awhina i nga kaiputaiao ki te tautuhi i te waahi o te kilonova i roto i te tupuni torino, e whakamarama ana i te takenga mai o te hanumi whetu neutron.

Q: He aha te hiranga o te Nancy Grace Roman Space Telescope?

A: Ko te Nancy Grace Roman Space Telescope, me te whanui o te tirohanga, ka taea e nga kaitirotiro arorangi ki te tuhura me te aro turuki i nga kilonovae, ka nui ake te whai waahi ki te ako i enei huihuinga aorangi.

(Pūtake: NASA)