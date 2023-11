Te Tirohanga Hou mo te Takotoranga o nga Exoplanets e Orbiting Rho Coronae Borealis

Ko tetahi rangahau tata i whakaputaina i roto i te Astrophysical Journal kua whakamarama i te mate e tata mai ana o nga exoplanets e wha i roto i te punaha Rho Coronae Borealis (RCB). Kei te anga atu enei exoplanets ki tetahi aitua e kore e taea te karo i te mea kei te tata to ratou whetu manaaki, he whetu papaka kowhai rite ki to tatou Ra, ki tana wahanga nui whero, e kiia ana ka puta i roto i te kotahi piriona tau.

Ko te rangahau, ko te "Planetary Engulfment Prognosis i roto i te Rho CrB System," i whakahaerehia e Stephen R. Kane mai i te Tari o te Ao me te Planetary Sciences i te Whare Wananga o California, Riverside. I whakatewhatewha a Kane i te heke mai o Rho Coronae Borealis me ona exoplanets ma te whakamahi i nga tauira kukuwhatanga whetu.

I kitea e te rangahau e toru o nga exoplanets, ko Rho Coronae Borealis te ingoa e, b, me c, kei te tino whakaraerae na te tata ki te whetu. Ko enei aorangi o roto rawa kei te noho morearea ki te kapohia e te whetu e toro atu ana ina kuhu atu ki tana wahanga nui whero.

Ahakoa e kii ana etahi rangahau kua hiritia te mutunga o nga aorangi papatipu o Jupiter i roto i tetahi awhe mai i te whetu, ko te tikanga karekau he tupono ki te ora, ka kitea te marama o te tumanako mo etahi atu aorangi o te punaha. I te wa e pupuhi ana te whetu, ka taea e nga aorangi te pahekoheko tetahi ki tetahi, tera pea ka puta mai nga resonances me te peia atu i te whetu. I etahi wa, ka taea e tenei taunekeneke te huarahi mawhiti mo enei aorangi.

Heoi ano, ko nga tauwhitinga tai e taea ai te whakaora i te aorangi ka taea hoki te mahi ki a ia. Ka taea e nga kaha o te aonga i waenga i nga aorangi me te whetu te akiaki i a ratau ki roto, ka huri tata atu ki to ratau mate. Kei te kaha te rangahau a nga kaiputaiao i enei mahi ma te mataki i nga whetu e puta ana i te raupapa matua.

Ahakoa he rerekee pea te mate o ia aorangi takitahi i roto i te punaha Rho Coronae Borealis, e ai ki te rangahau ko te aorangi e, te aorangi o roto rawa, ka tere te mimiti i te wa e kapohia ana e te whetu. Ko te Planet b, te tino nui rawa atu o nga exoplanets e wha, e matapaetia ana ka raru te tai, ka kore e ora. Ko te pupuhi o te whetu na nga taonga o te aorangi b ka awe ano i te aitua o nga aorangi c me d, ka tere te horomitanga.

Ahakoa ko nga tauira me nga whaihanga e whakaatu ana i nga tirohanga tino nui mo te heke mai o Rho Coronae Borealis me ona exoplanets, kei te uaua tonu nga korero mo o raatau mutunga ki te mohio i mua noa atu. Heoi ano, he tirohanga hou tenei rangahau mo nga hua ka puta mo nga exoplanets e huri haere ana i tetahi whetu i roto i tana wahanga nui whero.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te Rho Coronae Borealis?

A: Ko Rho Coronae Borealis he whetu papaka kowhai kei te 57 tau marama te tawhiti atu i te whenua. He rite ki to tatou Ra i runga i te papatipu, radius, me te kanapa.

P: E hia nga tau o Rho Coronae Borealis?

A: Tata ki te tekau piriona tau te pakeke o Rho Coronae Borealis, e rua te pakeke ake i to tatou Ra.

Q: He aha te wahanga nui whero?

A: Ko te wahanga nui whero he wahanga kuwhatanga whetu i reira te whetū, pera i a Rho Coronae Borealis, e pupuhi ana ki nga wahanga epic na te paunga o te wahie hauwai i roto i tona matua. Ka puta tenei wahanga ka pau te whetū i tana wahie karihi, ka whakawhānuihia ana papa o waho.

Q: Ka pau katoa nga exoplanets e te whetu?

A: Ko te aorangi o roto rawa, ko Rho Coronae Borealis e, e tika ana kia tere te mimiti. Ko te aorangi nui, ko Rho Coronae Borealis b, ka raru pea te tai, ko etahi atu o nga aorangi ka kapi, ka ngaro ranei te papatipu na roto i te whakaetonga i a ratou e huri haere ana ki te whetu.

Q: He tumanako ano mo te oranga o nga exoplanets?

A: Ko etahi o nga taunekeneke i waenga i nga exoplanets ka hua mai pea te resonances tikanga, ka peia atu ranei i te whetu, ka puta he huarahi mawhiti. Heoi ano, ka taea ano e nga kaha o te kaha te whakatata atu ki to ratau mate. Ko te oranga o nga exoplanets kei te noho koretake.