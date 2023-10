Te Tuhura i nga Ture Tiaki i roto i te Hangarau Quantum

Ko nga ture tiaki he maataapono taketake i roto i te ahupūngao e whakaatu ana i te pupuri i etahi rahinga, taonga ranei i roto i nga punaha tinana taratahi i roto i te waa. Ko enei ture, kei roto ko te tiaki i te kaha-papatipu, te torohaki, me te utu hiko, he mea nui kia mohio ai ki te whanonga o te ao. Ka whakatauhia e ratou nga tukanga ka taea, kaore ranei e puta i te taiao. Hei tauira, ko te whakamarumaru o te torohaki e whakaatu ana ka noho tonu te tapeke o nga wa katoa i roto i te punaha kati i mua i muri mai i tetahi huihuinga, penei i te tukinga.

Ahakoa kua whakau pai nga ture tiaki i roto i nga miihini puāwaitanga, ka kaha ake te whakahihiri i roto i te ao o te miihini quantum. I roto i nga miihini quantum, ka ahu mai nga kaupapa tiaki mai i nga maataapono penei i nga hangarite o nga punaha tinana, kaore i rite ki nga miihini puāwaitanga i kiia mai i te timatanga.

I roto i te rangahau hou i whakaputaina i roto i nga Proceedings of the National Academy of Sciences, i whakawhanakehia e nga kairangahau he whakamatautau whakaaro hei tirotiro haere i nga ture tiaki i roto i nga miihini quantum. Ko nga whakamatautau whakaaro, nga ahuatanga whakapae e whakamahia ana ki te tuhura i nga hua o nga ariā me nga maataapono, ka homai he tirohanga hou ki te ahua o te miihini quantum.

Ko te whakamatautau whakaaro i hangaia e nga kairangahau e rua nga tangata, ko Alice raua ko Bob, e noho ana i runga i nga tuuru me nga wira e anga ana ki a raua. Ka panaia tetahi ki tetahi, ka neke i nga huarahi rereke i runga i te tere rite, ka puta mai he tapeke o nga tere e rite ana ki te kore. E whakaatu ana tenei i te pupuri i te torohaki i roto i te ao quantum.

Ko te hiranga o tenei whakamatautau whakaaro kei tua atu i tana ahuatanga motuhake. E whakaatu ana i te whaihuatanga mo te ao katoa o nga ture tiaki whenua, e uru ana ki nga ahuatanga me nga papatipu rereke, te nekehanga tuatahi, me nga taunekeneke uaua. Ka puta mai nga ture tiaki i nga hangarite e kitea ana i roto i te taiao, ka mau tonu te matapae ahakoa nga korero motuhake o nga taunekeneke.

Heoi, i roto i nga mahi miihini quantum, ka raru nga ture tiaki whenua tuku iho. Ko te ine i te rahinga motuhake i roto i te punaha quantum ka whakararuraru i te punaha, me te whakarereke i te whanaketanga o muri mai. Hei whakaea i tenei wero, i hangaia e nga kairangahau he tatūnga whakamatautau e uru ana ki te whakareri i te punaha rahinga i roto i tetahi ahuatanga tuatahi me te ine i te rahinga kua tiakina i muri tonu i te whakaritenga. Ka tukuna e ratou te punaha ki te whanake me te kore inenga, e whakaatu ana ka mau tonu te tiaki o te torohaki koki ahakoa i roto i nga keehi takitahi.

Ka whai waahi tenei rangahau ki te maaramatanga hohonu atu ki nga maataapono o raro o te miihini quantum me nga ture tiaki e whakahaere ana i te whanonga o nga punaha rahi. Ma te tirotiro i enei ture ma roto i nga whakamatautau whakaaro me nga whakaritenga whakamatautau hou, ka taea e nga kaiputaiao te wetewete tonu i nga mea ngaro o te ao quantum.

