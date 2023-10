Ko te mea ngaro o nga tupuni kanapa moata kua whakatauhia: te hanga whetū pakaru

I hopukina e te James Webb Space Telescope (JWST) nga whakaahua o etahi o nga tupuni tuatahi o te ao, i hanga i roto i nga rau miriona tau o te Big Bang. He kanapa rawa enei tupuni, he nui rawa, he tipu rawa mo o ratau tau, he wero i te tauira paerewa o te aorangi. Heoi ano, ko nga rangahau hou i whakaputaina i roto i te The Astrophysical Journal Letters e kii ana ko te hanga whetu pakaru, he ahuatanga e whai waahi ana ki nga wa poto, kaha o te whanautanga whetu me te mate ka whai muri i nga waahanga roa, marino ake, ka whakamarama i tenei mea ngaro.

I whakamahia e nga kairangahau nga whaihanga rorohiko matatau mai i te kaupapa Feedback of Relativistic Environments (FIRE) ki te tirotiro i tenei take. I kitea e nga whaihanga ka taea e te hanga whetu pakaru te whakaatu mo te kanapa ohorere i kitea i roto i nga tupuni tuatahi i mauhia e JWST. He mea noa te hanga whetū pupuhi i roto i nga tupuni iti-papatipu me te tohu ko te pahūtanga o te hanga whetū whai muri ko te pahūtanga supernova, ka puta te hau ka hoki mai ano ki roto ki te hanga whetu hou. Heoi, ka nui haere nga tupuni, ka mau to ratou kaha ki te pupuri i te tupuni, ka tau tonu, ka kore e puta te hau.

Ki te whakapumautia, ka karo tenei whakamaramatanga i te hiahia mo nga whakatikatika, whakatikatika ranei ki te tauira paerewa o te aorangi. Ko nga kitenga ka whakamarama i te ahupūngao o te ata o te ao me te whakawero i nga whakaaro o mua mo te ao tomua. Na roto i te whakarato taunakitanga maataki pakari, kua tino whakanuia e te JWST to tatou mohiotanga ki nga korero a tinana o nga tupuni me te tuku i a tatou ki te tirotiro ano me te ako i te ahupūngao o te ao o mua.

Rauemi:

– Ko nga Reta Tutaka Astrophysical

– Guochao Sun, he Tohu Paetahi i te Whare Wananga o Te Taitokerau

– Claude-André Faucher-Giguère, he tohunga arorangi i Te Whare Wananga o Te Taitokerau