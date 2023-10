Ko te Eclipse Marama kei te heke mai: He Takahanga Tiretiera Mīharo

By

I tenei wiki, ko nga kaititiro rangi i Uropi, i Awherika, me Ahia kei te whai waahi nui ki te kite i tetahi huihuinga o te rangi - he wahanga marama. I tenei ahuatanga onge, ka maka tetahi wahanga o te marama ki te pouri i te wa e haere ana i roto i te atarangi o te Ao. Ahakoa ehara pea i te rourou marama katoa, e kii ana te wheako he tino whakamataku.

Kaore i te rite ki nga rourou o te ra, ka kitea noa mai i etahi rohe, ka kitea nga rourou marama mai i nga waahi katoa o te whenua kei reira te marama i te rangi. Ko te tikanga tenei ka kite nga tangata o nga rohe kua tohua ki te katoa o te rourou o te Hatarei, engari ko te hunga i te uru o Amerika ka ngaro i tenei tirohanga tiretiera.

No te feia i te pae apatoerau hitia o te râ no Marite, te vai noa ra te tiaturiraa! I te tiimatanga o te marama ki te whiti ki te rawhiti i te ahiahi o te Hatarei, tata tonu ki te torengitanga o te ra, ka kite nga kainoho i te pito o te hiku o te rourou marama. He poto te roa o tenei huihuinga whakamiharo, 77 meneti noa iho.

Mena kei te pouri koe mo te ngaro o te marama o tenei marama, kaua e pouri! Tohua o maramataka mo te waa e whai ake nei, kua whakaritea hei te Mahuru 18, 2024. Ahakoa ka poto ano te roa, e 65 meneti noa iho, ka kitea te rourou marama 2024 puta noa i Amerika Te Tai Tokerau.

Mo te tino wheako o te rourou marama, kia mataki koe mo te rourou katoa o te marama i te Maehe 7, 2025. Tata ki te 3.5 haora te roa, me te katoa mo te 65 meneti, ka kitea tenei ahuatanga tiretiera puta noa i Amerika Te Tai Tokerau. Na, timata ki te whakamahere i o roopu eclipse me te hanga i tetahi ra me te ao!

FAQ

P: He aha te rourou marama?

A: Ka puta te rourou marama i te wa e whiti ai te whenua i waenganui i te ra me te marama, ka whakamarumaru i te mata o te marama.

P: Ka kitea te rourou marama mai i nga waahi katoa o te whenua?

A: Ae, ka kitea nga rourou marama mai i nga waahi katoa o te whenua kei reira te marama i te rangi.

P: Ka hiahia au ki etahi taputapu motuhake hei tiro i te rourou marama?

A: Kaore i te rite ki nga ruruhi o te ra, karekau he mohiti motuhake, taputapu taputapu ranei hei tiro. Rapua noa he tirohanga marama o te rangi ka pai ki te whakaaturanga!

P: He aha te take i kiia ai te marama o tenei marama ko te Hunter's Moon?

A: Ko te Hunter's Moon te ingoa i tapaina ki te marama o Oketopa. I nga wa o mua, ko tenei wa o te tau e hono ana ki te hopu manu, na te mea ka momona nga kararehe keemu mai i nga taonga o te mutunga o te raumati, a, na te makariri ake o te wera ka ngawari ake te penapena me te tiaki i nga mīti mo te takurua. I tua atu, ko te kaha ake o te maaramatanga o te marama i tenei waa ka awhina i te whaiwhai kararehe i te po.