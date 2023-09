Te Whakataki Kimi Starlink: He Utauta mo te Aroturuki me te Tirohanga i nga Satellites Starlink i te Wa Tuturu

Kua whakaaro koe mena ka kitea e koe nga peerangi Starlink a Elon Musk mai i to waahi? He mihi ki tetahi taputapu hou e kiia nei ko Kimihia Starlink, ka taea e koe te whai me te tiro i enei amiorangi i roto i te waa. Ahakoa kua roa te mapi a Starlink e waatea ana ki te marea, i whakamahia tuatahitia ki te tirotiro mo nga waahi motuhake. Heoi, ko te Rapu Starlink ka whai waahi atu ma te tuku i nga kaiwhakamahi ki te kite i te tirohanga o nga amiorangi, nga waa tirohanga tino pai, me nga uara kanapa e pa ana ki o raatau waahi, taunga ranei.

Ko tetahi o nga mea whakamiharo o te maataki i nga peerangi Starlink ko te ahua. Ka whakarōpūhia, ka hangai he aho rama e toro ana puta noa i te rangi o te po. Kaore i rite ki etahi atu amiorangi ka puta hei tohu marama takitahi, ka hangaia e te kahui whetu Starlink he whakaaturanga ataata whakahihiri.

Ko te Kimi Starlink e whakamahara ana ki nga kaiwhakamahi ahakoa te ahua o te peerangi kei runga ake, he mea noa te ngaro o te kahui. Ko enei amiorangi e neke ana i te tere miiharo o te 300 maero ia meneti, he ngawari ki te ngaro i a raatau ahakoa ka tika te wa e matakitaki ana koe. No reira, kaua e ngakaukore ki te kore koe e kite wawe i a raatau.

He mea nui kia mahara ko te Rapu Starlink he taputapu motuhake, kaore i te hono mana ki SpaceX, Starlink ranei. Engari, ka whakamahia e ia nga taunga hei whai i nga huarahi o enei wheturangi mega i a ratou e huri haere ana i te whenua.

Mena kei te pirangi koe ki te kite i nga mea whakamiharo o nga peerangi Starlink a Elon Musk, whakamatauria a Kimihia Starlink. Whakauruhia to waahi, taunga ranei, ka kitea te wa me te waahi ka taea e koe te kite i enei rama whakamiharo e toro ana puta noa i te rangi.

