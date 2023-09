Nga wero mo te Mataki i nga Huringa o nga Aorangi TRAPPIST-1

Ko nga ngana ki te ako i nga hau o nga aorangi i roto i te punaha TRAPPIST-1 kua aukatihia e te mahi i runga i te mata o te whetu papaka whero i tona pokapū, e ai ki nga kitenga hou mai i te James Webb Space Telescope (JWST). I tirohia e te JWST's Mid-Infrared Instrument (MIRI) te ao o roto rawa, TRAPPIST-1b, a ka kitea he toka pakoko kaore he hau nui. He rite nga hua mo te aorangi tuarua o te punaha, TRAPPIST-1c. He rite enei aorangi e rua ki a Mercury, te aorangi o roto rawa o to tatou punaha solar.

Ko nga tohunga wheturangi i aratakina e Olivia Lim o te Whare Wananga o Montréal i tango i te hihinga tuatahi o te aorangi i roto i te punaha TRAPPIST-1, otira ko TRAPPIST-1b. Ko te tuāwhiorangi i mauhia e JWST's Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph (NIRISS) kaore i whakaatu i nga tohu o te hauwai-hauwai matotoru. Heoi, i kitea e nga kitenga ko te awe o te whetu te rangatira o nga inenga, na reira he uaua ki te whakatau mena ka nohoia te TRAPPIST-1, kaore ranei.

Ko te mataki i te hau o te aorangi me whakamahi i te hihinga tuku. Ina whakawhiti te aorangi i tana whetu, ka haere etahi o nga rama whetu i te hau o te ao. Ka taea e nga kaiputaiao te wetewete i tenei rama ki te tautuhi i nga hau kei roto i te hau. Heoi ano, ko nga whetu papaka whero penei i te TRAPPIST-1 e mohiotia ana mo a raatau mahi, penei i nga rama kanapa me nga waahi whetu pouri, e whakararu ana i te ine i te hihinga o te aorangi.

Ka hangaia e nga whetu whetu me nga waahi he rereke nga raina kanapa me te pouri ka taea te pohehe mo nga raina whakauru. Ko te mura o te whetu, ko nga huihuinga ohorere i te wa e marama ai te whetu mo te wa poto, ka pa ki nga inenga. E rua nga huarahi i whakamahia e te roopu a Olivia Lim ki te whakaiti i enei wero. I whakatauira ratou i te mahi whetu me te tango mai i nga raraunga me te whakatauira tahi i te pokenga whetu me te hau o te ao. He rite tonu nga hua i puta mai i nga huarahi e rua: TRAPPIST-1b karekau he hau hauwai matotoru, a ka taea te whakamarama i te hihinga ma te mahi a te whetu.

Heoi, kare tonu i te tino mohio mena he angiangi ake te ahua o te TRAPPIST-1b o te kohu wai, te waro hauhaa, te mewaro ranei, i te mea he nui ake i tenei wa nga koretake i puta mai i te mahi a te whetu i te tika e tika ana kia kitea he ahua penei. Ko enei wero ka puta he raru nui ina mataki i etahi atu aorangi i roto i te punaha TRAPPIST-1, ina koa ko era kei roto i te waahi noho, na te mea ka uaua te mahi a te whetu ki te tautuhi i nga tohu hau.

Ko nga kitenga i whakaputaina i roto i te Astrophysical Journal Letters.

