Ka Kitea e te Kairangahau Taiohi he Wapa me te kaha ki te keri ma te kirihou

I roto i tetahi kitenga whakamiharo, kua kitea e tetahi kairangahau taiohi ko Matvey Nikelshparg te ingoa he momo wapu parasitoid te kaha ki te keri ma te kirihou. Ko Nikelshparg, he ngakau nui ki te ako i nga wapu parasitoid, i kitea tenei i a ia e whakahaere ana i nga whakamatautau me nga pepeke i roto i tana taiwhanga kaainga.

Ko te momo e korerohia ana, ko Eupelmus messene, he wapu pakupaku e takoto ana i ona hua ki runga, ki roto ranei i etahi atu pepeke. Ka whakamahia e enei wapu tetahi okana e kiia nei ko te ovipositor hei kuhu ki roto i nga tipu tipu pakeke, e kiia nei ko te galls, hei tiaki i nga torongū o etahi atu momo nape. Heoi, i kite a Nikelshparg ka taea e te wapu E. messene te whakamahi i tana ovipositor ki te keri i roto i te rihi petri kirihou ka whakatakoto he hua ki waho o te ipu.

I korero a Nikelshparg i ana kitenga i Te Journal of Hymenoptera Research. I whakahaeretia e ia nga whakamatautau ki te tirotiro i nga mea ka pa ina tuuhia nga wapu E. messene maha ki te torongū ope kotahi ki roto i te rihi petri. Ahakoa ko te nuinga o nga wapu i huaki tonu i te torongū, ka whiriwhiria e tetahi ki te keri ki te pakitara polystyrene o te rihi. I kitea tenei whanonga i roto i te waru o te 56 nga wapu i whakaarahia.

Neke atu i te rua haora te mahi keri kirihou mo nga wapu, ka whakataa mo te tina, mo te wai ranei. I kii ano nga kairangahau he rereke te nekehanga o te keri o te wapu i ta ratou keri ki roto i nga au. Te ahua nei he ngawari te mahi keri o nga wapu ina tae mai ki nga papanga kirihou.

Ko te kaha o enei wapu ki te kuhu ki te kirihou he patai whakahihiri. Kare e tino marama he pehea te werohanga a nga wapu i te mata maeneene o te rihi petri, ina koa karekau nga kapiti, e mahia ana e ratou i roto i nga au, kaore i te kirihou. I tua atu, kaore i te mohiotia he aha etahi atu momo e pa ana ki te whakaatu i te ahua rite.

Ko tenei kitenga ka nui ake nga paanga mo te mohio ki nga taputapu wero o nga momo pepeke, tae atu ki nga namu e mau ana i nga mate. Ka ara ake pea ki te whakawhanaketanga o nga taputapu pokanga hou na te kaha keri o nga wapu.

– Te Journal of Hymenoptera Research

– Uroš Cerkvenik, tohunga koiora i te Whare Wananga o Ljubljana i Slovenia