The Sounds of Pando: Whakarongo ki te Korero a te Rakau Tawhito

No na tata tonu nei nga rekoata e taea ai e tatou te rongo i nga oro i puta mai i tetahi o nga rauropi tino whanui me nga rauropi tawhito i runga i te whenua. Ko Pando, he ngahere nui i hanga e te rakau kotahi, he tipu whakamiharo no nga momo aspen ru. Ki te 47,000 nga kakau he rite tonu te DNA, ka horahia e Pando puta noa i te 100 eka i Utah. Ko te 12,000 tau pea te pakeke, e 6,000 tone mita te taumaha o tenei hinonga ora nui, a, he rite ki te rakau nga kakau e teitei ana ki te 24 mita.

I mahi tahi a Jeff Rice me nga Hoa o Pando ki te hopu i nga oro o tenei rauropi huna. Te whakatakoto i te waea hiko ki roto i te kowhao i te take o te peka ka herea ki raro ki nga pakiaka o te rakau, ka kitea e Raihi he tangi ngoikore, tae noa ki te hopu i nga wiri i te wa o te whatitiri. E whakapono ana te kaitoi na te tini miriona rau o te ngahere e wiri ana me te tuku i o ratou wiri ki raro i nga manga me te whenua.

He hononga hono te punaha pakiaka o Pando, e kitea ana e nga oro o te pupuhi i hopukina i te wa i paopaohia te manga mai i tawhiti. Ahakoa he mea noa nga punaha pakiaka i roto i nga momo aspen, ka tu a Pando na tona rahi me tona tau.

Ko tenei whai waahi ki te whakarongo ki nga oro o Pando he pukenga toi me te puiao. Ko Lance Oditt, te kaiwhakarewa o Hoa o Pando, ka kite i te kaha ki te whakamahi i enei raraunga tangi i roto i nga rangahau putaiao kia pai ake ai te maarama ki te punaha waipēhi huna nui me te kore he kino.

I whakanuia e Jeff Rice te hiranga o nga oro maori i roto i nga rangahau taiao, me tana kii he rekoata mo te kanorau o te rohe, ka taea te whakamahi ki te ine i nga huringa taiao. Ko te mea pouri, kei te heke haere a Pando i tenei wa na nga mahi a te tangata penei i te whakakore i nga kainga me te whakakore i nga kaipahua e awhina ana ki te whakahaere i te taupori herbivore. Ka puta ake nga awangawanga mo te heke mai o tenei rauropi whakamiharo me te punaha rauropi e tautokohia ana e ia.

