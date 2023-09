Gliese 367 b: He Papairangi Tino-Matoto me te takenga ngaro

Kua kitea e te hunga wheturangi tetahi aorangi whakamiharo ko Gliese 367 b, e mohiotia ana ko Tahay, i kapohia e ratou na runga i ona ahuatanga ahurei. Ko Gliese 367 b kua whakarōpūtia hei aorangi Ultrashort Period (USP), e whakaoti ana i te amiooo huri noa i tana whetu i roto noa i te 7.7 haora. Koia tetahi o te tata ki te 200 atu aorangi USP kua kitea i tenei wa. Heoi, ko te mea e wehe ke ana a Gliese 367 b ko tona kiato whakamiharo, tata ki te rua o to Papa.

Na te nui o te kiato, e whakapono ana nga kaiputaiao ko te Gliese 367 b me hanga he rino katoa, i te mea kua tangohia tona koroka toka. Ko Elisa Goffo, te kaituhi matua o te rangahau tata nei mo Gliese 367 b, e whakatauritea ana ki tetahi aorangi rite ki te whenua kaore he koroka toka.

I kitea tuatahi a Gliese 367 b ma te whakamahi i nga raraunga mai i te Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) a NASA. Ko nga rangahau o muri mai kua pai ake nga inenga me te whakatau tata tika ake mo tona papatipu me te radius. Ko te papatipu o te ao kua whakatauhia inaianei ko te 63% o te papatipu o Papatuanuku, a ko tona radius ko te 70% o te Papa.

Ko tetahi o nga ahuatanga whakahirahira o Gliese 367 b ko tona takenga mai. Kare pea i hanga te aorangi i tona ahua o naianei. Ko tetahi o nga mea pea ko te uho o te aorangi i tihorea tona koroka na roto i tetahi huihuinga kino, tukinga ranei ki etahi atu aorangi i te timatanga o tona hanganga. Ko tetahi atu pea ko Gliese 367 b i karapotia e tetahi rohe rino i roto i te kopae porohita i puta mai ai.

Ko te rangahau i whakahaeretia e Goffo me tana roopu i kitea ano e rua ano nga aorangi kei roto i te punaha Gliese 367: Gliese 367 c me d. Ko te noho mai o enei aorangi taapiri e tautoko ana i te whakaaro ka kitea nga aorangi USP i roto i nga punaha me nga aorangi maha, e tohu ana i nga ahuatanga o te hanganga.

Ko Gliese 367 b he mema o te karaehe ahurei o nga exoplanets e kiia nei ko super-Mercuries. He rite te hanganga o enei aorangi ki tera o Mercury engari he nui ake, he kiko ake. Ko Gliese 367 b, ina koa, ko te aorangi nui rawa atu o te USP kua kitea i tenei wa, me te matua rino e 91% o tona papatipu.

Ahakoa he mea ngaro tonu te takenga mai o Gliese 367 b, kei te wero tonu ona ahuatanga rereke ki nga tauira o naianei o te hanganga aorangi. Ko etahi atu rangahau me nga tirohanga mo tenei exoplanet whakamihiihi ka puta he tirohanga nui mo te hanganga me te whanaketanga o nga aorangi i roto i nga ahuatanga tino kino.

