Kua Whakaritea a Astroforge mo te Miihana Mokowhiti Hohonu Tuatahi

Ko Astroforge, he kamupene o California, kei te tino ahu whakamua i roto i tana kaupapa ki te maina konganuku utu nui i te waahi. Kua whakaritea te kamupene ki te whakarewa i tana waka mokowhiti, a Brokkr-2, ki runga roketi hei waahanga o te kaupapa Artemis a SpaceX a tera tau. Koinei te wa tuatahi ka tukuna e tetahi kamupene motuhake he miihana ki te waahi hohonu.

Ko te hihiri i muri mai i te keri mokowhiti ko te piki haere o te hiahia mo nga konganuku i te wa e neke atu ana te ao mai i nga kora matatoka me te kaha whakahou. He iti nga rawa o te whenua, a ko te keri i nga waahi tuku iho ka tae mai me nga utu ohaoha me te taiao. Heoi, he maha nga asteroids i roto i to tatou punaha solar he maha nga konganuku, penei i te cobalt, nickel, me nga konganuku roopu-platinum, he mea tino nui mo nga umanga a meake nei. I tua atu, he nui ake te kuhanga o enei asteroids o nga konganuku i te whenua, ko te tikanga he iti ake nga taonga me kena kia nui ake nga konganuku.

Ko te whai a Astroforge ki te uru atu ki tenei maakete ma te angitu ki te hokohoko maina i te waahi. Ahakoa kua whakamatau etahi atu kamupene ki te keri mokowhiti i nga wa o mua, e whakapono ana a Astroforge he pai ake te ahua o te whenua o naianei na te iti o nga utu me te waatea o nga waahanga o waho o te papaa mai i te rauwiringa kaiao o nga kamupene mokowhiti. Ko te utu katoa mo te misioni Brokkr-2 a Astroforge e kiia ana he iti iho i te $10 miriona.

Ko nga kaiwhakarewa o Astroforge, ko Matt Gialich me Jose Acain, he tohungatanga ki te mahi miihini mokowhiti, he wheako ki SpaceX me etahi atu kamupene aerospace. I mohio ratou ki te kaha mo nga miihana mokowhiti engari i aukatihia e nga wero a te tari tari e pa ana ki te mahi i nga kaupapa mokowhiti hohonu. Engari, i whakatau ratou ki te whakarewa i a Astroforge ki te whakanui i nga ahunga whakamua i roto i te hangarau mokowhiti me te kaha mo te iti o nga utu whakarewatanga.

Mo tana miihana mokowhiti hohonu tuatahi, kua whaaia e Astroforge tetahi asteroid momo-M, e whakaponohia ana he nui ake te kukū o nga konganuku i te whenua. Ahakoa ko te misioni tuatahi ka uru ki te rere o te asteroid mo te kohinga raraunga me te torotoro, e tumanako ana a Astroforge ki te whakamahi i enei korero mo nga mahi maina a meake nei.

Ko te ahunga whakamua a Astroforge ki te whakawhanake i tana waka mokowhiti me te whakamatau pai i te puhipuhi o ana toka e whakaatu ana i tona reri ki te mahi moowhiti mokowhiti. Na te piki haere o te hiahia mo nga konganuku me te kaha o nga rauemi mokowhiti ki te whakatutuki i aua hiahia, kua rite a Astroforge ki te whai paanga nui ki te umanga maina.

Puna: Forbes