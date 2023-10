Ko nga Rangahau Hou e tohu ana ki te Roto Mud Tawhito hei Putake mo nga Whakaaturanga Ora i Mars

By

Ko nga kaiputaiao e rapu tohu ana mo te noho o mua ki Mars ka hiahia pea ki te aro ki tetahi roto paru tawhito, e ai ki nga rangahau hou. Ahakoa ko nga rohe he nui te parataiao e kiia ana he timatanga pai mo te rapu, ko te whakaaro o te rangahau ko te torotoro i te puna o te parataiao, kaua ki nga rohe i rere ai, ka whai hua ake.

E kii ana nga kairangahau ko te rohe o Hydraotes Chaos, he rohe iti o Oxia Palus, kei roto he roto paru tawhito e mau ana i nga taunakitanga huna o te oranga o mua. Ko te roto paru, i puta mai i nga rerenga mai i nga papa paru paru kua utaina ki te hau, tata ki te 4 piriona tau ki muri, he tirohanga ahurei ki nga rawa wai o mua.

Kaore i rite ki nga awaawa nui e kapi ana i Mars, ko te peeke papatahi i Hydraotes Chaos he whakangawari te tirotiro i nga wai o Martian me te whakaiti i te tupono o te rironga parataiao ki uta. I tua atu, ka noho tonu te papa o Mars ahakoa i muri i te kino o te mata o te ao. No reira, ma te tuhura i nga parataiao i roto i te roto paru ka kitea nga taunakitanga o te oranga mai i nga wa o mua o Mars.

Kei te whakaaro a NASA Ames ki nga mania o Hydraotes Chaos hei waahi taunga mo te misioni a meake nei e aro ana ki te rapu tohu tohu koiora, inaa ko nga lipids, e kaha ana ki te mau piriona tau ki Mars. Kei te rohe ano etahi atu ahuatanga whakamiharo, penei i nga puia paru kua horapa me nga diapirs, e whakaatu ana i nga tikanga me nga hanganga o raro o Mars.

Ko tenei rangahau he whakamarama i te matawhenua matatini o Mars me te whakanui i te hiranga o te tirotiro i nga rohe parataiao, penei i te roto paru tawhito i Hydraotes Chaos, i roto i te whai ki te hura i nga taunakitanga o te noho o mua me nga tohu o te oranga.

