Rukuhia koe ki roto i te Rangi Nui o te Po: Haere ki te Maataki Whetu Hukarere Hukarere ki Kananaskis, Alberta

Ko te noho i roto i te taone nui he tino painga, mai i te oranga o te po ki te tini o nga whiringa kai. Heoi ano, ko tetahi o nga raru ko te kore e kitea te rangi ataahua o te po. He mea onge te kite i nga whetu e whiti ana i runga. Engari kaua e mataku, na te mea he tata noa ki waho o te taone nui, ka kite koe i te tirohanga whakamihi o te ao.

Kei waho o Kananaskis, Alberta, he waahi ka ora te rangi pouri. Kua whakaritea e Kananaskis Outfitters tetahi haerenga huu hukarere e kore e tuku noa i a koe te whai waahi ki te kite i te Milky Way, engari ka hangaia he waahi tino pai mo te ra aroha, mo te haerenga maharahara ranei.

I roto i tenei haerenga hukarere, ka haere tahi koe me nga kaiarahi mohio ka whakarato i nga taputapu katoa e tika ana, tae atu ki nga telescopes, rama, tae atu ki nga momo inu hei whakamahana i a koe. Ko te tirohanga o te rangi wheturangi ka waiho koe i roto i te miharo, ka whakarato i tetahi wheako makutu e hiahia ana koe ki te poihere mo ake tonu atu.

FAQ:

P: Ka taea e nga tamariki te uru ki te Stargazing Snowshoe Tour?

A: Kia aroha mai, na te ahua o te whenua taratara me nga ahuatanga makariri, ka tuwhera noa te haerenga ki nga tangata 12 me te pakeke ake.

P: Me pehea e taea ai e au te tuhi i tetahi haerenga Hukarere Hukarere Whetu?

A: Ka taea e koe te tuhi i to haerenga ki te paetukutuku Kananaskis Outfitters. Ka timata nga utu ki te $84.

Na, ki te hiahia koe ki tetahi wheako tiretiera e mawehe atu i a koe mai i te puku o te taone nui, kaua e titiro atu ki te Stargazing Snowshoe Tour i Kananaskis, Alberta. Awhihia te marietanga o te rangi pouri ka waiho nga mea whakamiharo o te ao ki te hopu i o whakaaro. Kia hari te haereere!

