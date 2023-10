Ka whakahaerehia e nga Kairangahau te Whakatairanga Rarangi o te Rerenga Wma Whakamuri Ma te Maataki Mahinga

Kua kitea e nga Kairangahau o Te Whare Wananga o Kemureti tetahi kitenga whakahirahira i roto i te ao o nga miihini quantum. Na roto i te raweke i nga herenga nui, i taea e ratou te whakataurite i nga mea ka puta mena ka huri te rere o te waa. I arahina e David Arvidsson-Shukur mai i te Hitachi Cambridge Laboratory, i hono te kapa i to raatau ariā ki te quantum metrology, he mara e whakamahi ana i te ariā quantum ki te hanga inenga tino tairongo. E rua nga matūriki i rawekehia e te whakamatautau, ko tetahi i rawekehia hei whakarereke i te ahua o mua o tetahi atu matūriki, na reira ka huri te putanga o te whakamatautau.

Ko te whakawhanaungatanga e pa ana ki te wehewehenga o te roopu matūriki i te ahua riterite i muri i te wehea e te tawhiti nui. Ko tenei ahuatanga e pou here ana i te rorohiko quantum, i reira ka whakamahia nga matūriki kua mau ki te mahi i nga tatauranga uaua. Ahakoa ko te kaupapa o nga matūriki e haere whakamuri ana i roto i te waa te kaupapa o te tautohetohe, ko te huarahi a te kapa Cambridge he whakamarama hou mo nga mea ka taea.

I whakaatuhia e te whaihanga a te roopu ka taea te whakarereke i nga mahi o mua ma te whakamahi i te raweke whakarawe. Hei tauira, i whakaahuatia me pehea e taea ai e te tangata te tuku koha ki tetahi atu tangata i te ra tuatahi me te kore e mohio ki tana rarangi hiahia tae noa ki te ra tuarua, engari kei te whakahaere tonu ratou ki te whakarereke i nga mea i tukuna i te ra tuatahi i runga i nga korero kua tae mai. Ko tenei mahi hou e whakatuwhera ana i nga tono pea mo te rorohiko quantum me etahi atu hangarau.

I kitea e te whakamatautau he 75% te tupono o te kore mo te paanga i kitea, ko te tikanga i tutuki te hua e hiahiatia ana i roto i te kotahi o nga oma e wha. Hei whakaiti i tenei, i kii nga kairangahau kia tukuna he maha o nga whakaahua kua raru me te whakamahi i te tātari hei tango i nga whakaahua kaore i whakatikahia, me te whakarite ka mau etahi i nga korero kua whakahoutia. Ahakoa e whakamarama ana te roopu kaore e taea e a raatau mahi te haere i nga waa o mua, he tohu nui te torotoro ki nga turanga o nga miihini quantum me tetahi huarahi ki te whakatika i nga hapa o mua mo te wa pai ake.

I tautokohia te rangahau e nga momo turanga me nga whakahaere, tae atu ki te Sweden-America Foundation, Lars Hierta Memorial Foundation, Girton College, me te Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC).

Puna: Te Whare Wananga o Cambridge, Pukapuka Arotake Tinana