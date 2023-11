Ko nga Mahere Teihana Mokowhiti Hou a Ruhia te Whakarewatanga o te Kowae Tuatahi hei te tau 2027

I te wiki kua pahure ake nei, ka hui te Perehitini o Ruhia a Vladimir Putin me nga rangatira o te ahumahi ki te korero mo te whakawhanaketanga o te ohanga o Ruhia, me te arotahi motuhake ki te ahumahi mokowhiti. Ko etahi o nga kaupapa i korerohia ko te roopu whanui whanui Sphere, te Amur LNG toka ka taea te whakamahi ano, me te Transport Energy Module—he ararewa mokowā karihi auaha. I roto i te hui, i whakanui te Perehitini Putin i te hiranga o te Teihana Mokowhiti a Ruhia kua whakamaheretia me te panui i nga mahere mo te whakarewatanga o tana waahanga tuatahi hei te 2027.

I tenei wa, ko Haina anake te whenua me tana ake teihana mokowhiti. Ko te Teihana Orbital Russian (ROS) e whai ana ki te whakarereke i tera. Ko te kōwae tuatahi o te ROS ka noho hei kōwae mana me te kōwae pūtaiao, ā, ka whai kaimahi e ngā manuao i kōwhiria mā te whakamahi i tētahi hātepe whiriwhiri rite ki tērā o te Teihana Mokowā Ao (ISS). I tua atu i te whakawhanaketanga o te ROS, kei te mahi ano a Russia ki te whakarei ake i te waka mokowhiti Progress, e mahi ana hei waka rererangi ki te ISS, me te whakawhanake i tetahi kaipuke kawe hou e kiia nei ko Eagle. Ko te mea whakamiharo, ko te Kaihoahoa Tumuaki o ROS Vladimir Kozhevnikov i whakaatu kaore he mahere ki te whakaputa i tetahi miihini kawhe mo nga kaihoe i runga i te ROS.

I runga i te Teihana Mokowhiti o te Ao, ka kai nga kairangirangi i tenei wa kawhe kua oti te hanga, he mahinga e uru ana ki te whakanekeneke kore-gravity me nga ipu i hangaia motuhake. Heoi ano, he wa i whai miihini kawhe a te ISS. I te tau 2015, ka haria te miihini ISSpresso ki te teihana mokowhiti, ka whakauruhia e te Kairangirangi ESA a Samantha Cristoforetti, nana i whakaatu tana whakamahinga i roto i te ataata. I whakawhanakehia i roto i te mahi tahi me Agrotec, Lavazza, me te Italian Space Agency (ASI), ko te miihini ISSpresso te miihini kawhe potae tuatahi i hangaia mo te taiao microgravity ahurei o te waahi.

I whakamahia e te miihini nga potae Lavazza i hangaia mo te whenua, a, i hangaia he hangarau hou hei horoi i te punaha waipēhi i muri i te ringihanga o ia kawhe. Na tenei mahi horoi i hanga he rerekee te pehanga i roto i tetahi pukoro motuhake i puta te kakara kore pohehe i te whakaurunga o te kakau witi. Ahakoa i whakaarohia he angitu te miihini kawhe whakamatautau, i whakahokia mai ki te whenua i te tau 2017, karekau he miihini kawhe i te waahi mai i tera wa.

