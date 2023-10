Nga Asteroids: He Whakamatamatatanga pea ki te Ao

I tukuna e NASA tetahi korero whakakitenga i te Oketopa 16th, e whakaatu ana i tetahi take e pa ana ki nga hua kino. Ko te mahi e kiia nei ko "Planetary Defence," ko te NASA te titiro ki nga asteroids ka taea te tukituki ki te whenua, ka pa te kino ki te mate o nga mokoweri. Heoi, he mahi uaua te kimi i enei asteroids i te mea karekau e tuku marama.

Waimarie, ko nga telescopes hou i hangaia mo te hopu asteroid i whai waahi ki tenei kaupapa. Mai i te marama o Akuhata 2023, kua 32,000 nga asteroids tata ki te whenua e mohiotia ana. He mea whakamihi te kaha ki te kimi me te whai i enei asteroids, neke atu i te 405 miriona nga kitenga mai i nga kaitoro runaruna me nga tohunga arorangi i tukuna ki te Minor Planet Center, he tari matua mo te rautaki arai aorangi a NASA.

Heoi, ko nga tatauranga e whakaatuhia ana i roto i te infographic e whakaatu ana i te tino raruraru. Mai i te 32,000 e mohiotia ana e tata ana ki te whenua, neke atu i te 10,000 he nui ake i te 140 mita te whanui. Mena ka tuki tetahi o enei ki te whenua, ka taea e ia te whakakore i te taone katoa. Hei whakataurite, ko te meteoro Chelyabinsk i pakaru i Russia i te tau 2013 i kiia ko te nuinga o te 20 mita.

E whakaatu ana hoki te infographic i roto i te 14,000 140 mita te whanui asteroids kaore ano kia kitea, ko tetahi o ratou kei te tukinga ki te whenua. I tua atu, tata ki te 50 asteroids me te diameter o te 1 kiromita kaore ano kia kitea. Ko te paanga o te asteroid penei te rahi ka pa he kino ki te ao.

Ko te kawenga o te tiaki aorangi ka taka ki runga i te NASA anake engari ki runga i nga roopu whakahaere. Ko te infographic hei whakamaumahara kei reira tonu nga mahi hei whakarite i te haumaru o te tangata. Ahakoa te mahi ngawari ki te kawe korero ma roto i nga infographics ka taea e nga tangata takitahi te uru atu ki te hopu asteroids, ka whai waahi ki nga mahi o te arai aorangi.

