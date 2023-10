He mano tini o nga asteroids morearea ka taea te whakangaro i nga taone nui

Ko te wehenga Planetary Defence o NASA te kawenga ki te kimi me te whai i nga asteroids ka taea pea te tuki ki te whenua ka nui te whakangaromanga. Ahakoa he ahua ngawari te mahi, he tino uaua. Kaore nga asteroids e tuku marama, no reira ka kitea i te wa e whakaata ana te ra mai i te mata o te ra, ka hopukina e nga karurangi e matakitaki ana i te rangi o te po. I tata nei, kua piki ake te maha o nga karu karu i hangaia mo te hopu asteroids.

E ai ki tetahi infographic NASA i tukuna i Oketopa 2023, i tenei wa e 32,000 nga asteroids Tata-Earth e mohiotia ana. Ko te kaha ki te tautuhi me te whai i enei asteroids he mea whakamiharo, neke atu i te 405 miriona nga tirohanga i tukuna e nga kaitoro runaruna me nga tohunga arorangi ki te Minor Planet Center, he tari matua mo te rautaki tiaki aorangi a NASA.

Heoi, ka whakaatuhia e te infographic etahi tatauranga whakararuraru. Mai i te 32,000 asteroids tata ki te whenua, neke atu i te 10,000 he nui ake i te 140 mita te diameter. Mena ka pa tetahi o enei asteroids ki te whenua, ka taea e ia te whakakore i te taone katoa. Hei whakamohio i tenei, ko te asteroid i pa ki te takiwa o Chelyabinsk i Ruhia i te tau 2013 i kiia he 20 mita te whanui, he nui te kino me nga whara.

Ko te mea tino whakamataku ko te whakapono a nga tohunga o NASA he iti iho i te haurua o nga asteroids 140 mita te whanui ka kitea he morearea. Ki ta ratou whakatau, neke atu i te 14,000 o enei asteroids kare ano kia kitea. I tua atu, he tata ki te 50 asteroids me te diameter o te 1 kiromita kaore i kitea. Ko te paanga mai i te asteroid penei te rahi ka pa he kino ki tua atu i te whakangaromanga o te taone kotahi.

Ko te hapori tiaki aorangi, kei roto ko nga whakahaere i tua atu i te NASA, he mahi uaua ki te whakarite i te haumaru o te tangata. Ko nga mahi katoa, ahakoa te iti, ka whai waahi nui ki tenei kaupapa. Ko te korero whakahiato hei whakamaumahara mo te hiranga o te kaha tonu ki te tautuhi me te whai i nga asteroids tino kino.