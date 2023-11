He Tirohanga Hou mo te Paanga Whare Kore-rangi: Te Wetewete i te Inenga Quantum

Ko nga Kairangahau mai i te Center for the Advancement of Topological Semimetals (CATS) i te US Department of Energy's Ames National Laboratory, i te mahi tahi me nga kaiputaiao o te Whare Wananga o Harvard, kua kitea he kitenga whenua i roto i te waahanga ahupūngao quantum. I whakamtautauhia e te kapa he momo hou o te awenga o te Whare-kore-kore i peia e te inenga quantum. Ko tenei paanga ka tautuhi i nga tawhiti i waenga i nga mahi ngaru hiko i roto i te karaihe, e whakamarama ana i nga tauwhitinga matatini ka puta i te taumata rahi.

Ko te paanga o te Hall, he ahuatanga e paopao ana te iahiko hiko i te aroaro o te papa autō, kua tino mohiohia mo nga tekau tau. Heoi, ko te awenga o te Hall kore-rangi kua noho te nuinga o nga whakaaro tae noa ki naianei. Ko nga tohu whakamatautau i whakaratohia e tenei rangahau he tohu nui i roto i te mara.

Ko nga mahi whakamatautau i awhinahia e te whakatauira ariā i whakahaerehia i Ames Lab. Ko te whainga o nga kairangahau ki te mohio ki te takenga mai o te paanga o te Whare-kore me ona tikanga o raro. Na roto i o raatau tatauranga me nga whaihanga, i kitea e ratou ko te ahuatanga ka puta mai i nga riipene reanga e rua me te whakaranu hiko i waenga i nga mea rereke e rua: manganese-bismuth-tellurium (MBT) me te ūkuikui pango (BP).

Hei kite i te paanga o te Hall kore-rangi, i whakauruhia e nga kairangahau nga paparanga o te BP, he rereke te hangarite, ki runga me raro o te karaihe MBT. Ka pakaru te hangarite o te MBT parakore, ka puta he whakautu korekore a te Hall.

Ko te hiranga o tenei rangahau kei tua atu i te maaramatanga taketake. Ko nga hua ka para i te huarahi mo te kitenga o nga rawa hou me nga whakautu whakahihiri me te matapae, penei i te huanga Hall quantum metric. Ka taea pea te whakamahi i enei rauemi ki nga waahanga hiko, ki nga pūoko ranei a muri ake nei.

Ko etahi atu korero mo tenei rangahau ka kitea i roto i te pepa kua panuitia ko "Quantum metric nonlinear Hall effect in a topological antiferromagnetic heterostructure" na Anyuan Gao et al. Ko nga kitenga ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te whakamahi i te ine nui me te tirotiro i ana tono i roto i nga momo ahunga whakamua hangarau.

FAQ:

P: He aha te awenga o te Hall korerangi?

A: Ko te awenga o te Hall kore-rangi he ahuatanga e paopao ana te iahiko hiko kore-rarangi i te aroaro o te papa autō.

Q: He aha te inenga quantum?

A: Ko te inenga quantum e whakaatu ana i nga tawhiti i waenga i nga mahi ngaru hiko i roto i te karaihe me te whai waahi nui ki te mohio ki nga taunekeneke rahi.

P: He aha nga rauemi i whakamahia i roto i te rangahau?

A: I whakamahia e nga kairangahau te manganese-bismuth-tellurium (MBT) me te phosphorus pango (BP) i roto i a raatau whakamatautau.

P: He aha te paanga o tenei rangahau?

A: Ko te rangahau e whakatuwhera ana i nga huarahi mo te kitenga o nga rawa hou me nga ahuatanga ahurei me nga whakautu matapae, ka taea te whakamahi i nga waahanga hiko a muri ake nei.

P: Kei hea ka kitea e au etahi atu korero mo tenei rangahau?

A: Ka kitea etahi atu korero i roto i te pepa kua whakaputaina "Quantum metric nonlinear Hall effect in a topological antiferromagnetic heterostructure" na Anyuan Gao et al.