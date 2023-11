He Tirohanga ki te Koo o te Wairakau: Ka Whakaatuhia e Webb Telescope nga Whakaaturanga Whakahirahira

I roto i te misioni pakaru whenua, kua huri te titiro a James Webb Space Telescope ki te uho o to tatou ake tupuni Milky Way, e hopu ana i nga whakaahua whakamiharo e whakaatu ana i nga korero o mua mo nga huihuinga nui o te rangi me te hanga whetu hihiri. Kaore i rite ki tona mua, ko te Hubble telescope, e maataki ana i te marama ka kitea, ka whakamahi a Webb i te rama infrared, ka taea e ia te kuhu ki roto i nga kapua kikorangi me te whakarato ki a tatou nga whakaahua o te ao kaore i kitea i mua.

Ko te tauira paetahi a Samuel Crowe mai i te Whare Wananga o Virginia i arahi i te kaupapa whakaahua me te miharo ki te taumata whakahirahira o te whakatau me te tairongo e tukuna ana e Webb. "Kare ano he raraunga infrared i runga i tenei rohe me te taumata o te whakatau me te tairongo ka whiwhi matou ki a Webb, no reira ka kite matou i nga ahuatanga maha i konei mo te wa tuatahi," ta Crowe. Ko nga kaha o te telescope he waahi ahurei ki te ako i te hanga whetu i roto i enei taiao, hei huri i to maatau mohio ki te ao.

Ko Sagittarius C (Sgr C) te waahi e arotahi ana, he rohe e mohiotia ana mo te kaha o te hanga whetu e tata ana ki te 25,000 tau marama te tawhiti atu i te whenua. Ko te whakaahua i mauhia e te taputapu a Webb's Near-Infrared Camera (NIRCam) he maha nga ahuatanga whakamiharo:

1. Haurua miriona nga whetu: Tata ki te 500,000 nga whetu e whiti ana i te rohe o Sagittarius C, me nga ahuatanga kaore i mohiotia e hiahia ana kia tirotirohia ano.

2. Te huinga o nga whetu irirangi: Ka kitea tetahi hanganga amorphous mawhero rongonui i te pokapū-maui o te ahua. E tohu ana tenei i te roopu o nga whetu-a-whetu ka puta i roto i te hangahanga. Kei roto i tenei kahui e takoto ana he whetū irirangi nui, neke atu i te 30 whakarea te papatipu o to tatou Ra. Ko te kiato o te kapua ka puta mai enei protostars ka aukati i te marama mai i nga whetu i muri mai kia tae atu ki te karu, ka hanga te pohehe o te rohe iti ake te tangata, ina, ko tetahi o nga waahi tino kikii i te ahua.

3. Te rohe nui o te hau hepohepo: Ko te rohe cyan whanui e tata ana ki te 25 tau-marama ka mau i te hau hauwai me nga hanganga rite ki te ngira kaore he ahua rite. I tenei wa kei te tirotirohia e NASA he aha te mea i puta ai te hanganga o tenei kapua hau nui.

Ko te uho o te Waea Milky Way e huna ana i tetahi huānga whakahirahira karekau i whakaatuhia ki nga whakaahua—te kohao pango nui e kiia nei ko Sagittarius A*. Ahakoa e whakarato ana te telescope Webb i nga tirohanga rereke ki te ao, he mea nui kia maumahara ko tana whainga tuatahi ko te whakamarama i te ao moata me te hura i ona mea ngaro.

Ko nga kaha whakamiharo a James Webb Space Telescope ko te hua o te mahi tahi putaiao i waenga i te NASA, te European Space Agency (ESA), me te Canadian Space Agency. Ko tana whakaata tino tairongo, neke atu i te 21 putu, neke atu i te Hubble Space Telescope e neke atu i te rua me te haurua nga wa. I tua atu, ka taea e Webb te kaha ki te mataki i nga mea me nga ahuatanga i hunahia i mua mai i te tirohanga.

I te taenga mai o Webb, kua tata tatou ki te wa hou o te torotoro, ehara i te mea ka hura noa i nga mea ngaro o te ao o mua engari ko te titiro ano ki nga exoplanets i roto i a tatou ake tupuni. Ka taea e nga taputapu spectrograph matatau o te telescope te wetewete i te hanga matū o nga exoplanets tawhiti, ka whakaatu pea i te hau me te awhina i te rapu tohu o te ora. I te wa e hura tonu ana te whaanui a te Webb i nga mea ngaro o te ao, kei te hikaka nga kaiputaiao ki nga mahi mutunga kore kei mua i a tatou.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te James Webb Space Telescope?

Ko te James Webb Space Telescope he mahi tahi a NASA, te European Space Agency (ESA), me te Canadian Space Agency. He whare tirotiro mokowhiti hou i hangaia hei tirotiro i te ao, tae atu ki te ao o mua me nga exoplanets i roto i to tatou tupuni.

2. He aha te rerekee o Webb ki te karu a Hubble?

Ko Webb te mataki tuatahi i roto i te awhi infrared, ka taea e ia te kite i roto i nga kapua kikorangi e kore e taea e te marama kitea te kuhu. Engari, ko te telescope Hubble te nuinga e mataki ana i te marama.

3. He aha nga ahuatanga i mau i a Webb i te uho o te Milky Way?

Ko nga whakaahua a Webb o te rohe o Sagittarius C e whakaatu ana i te kahui o nga whetu, he rohe nui o te hau hepohepo, me te haurua miriona nga whetu i roto i nga korero kaore i rite.

4. He aha te hiranga o te rahi whakaata o Webb?

Neke atu i te 21 putu te whanui o te whakaata a Webb, ka nui ake i te rua me te hawhe taima te rahi ake i te whakaata a Hubble telescope. Ma tenei rahi nui ake ka taea e Webb te hopu i te marama ake, ka taea e ia te mataki i nga mea tawhiti me nga mea tawhito o te ao.

5. Me pehea te ako a Webb i nga exoplanets?

Kei te kawe a Webb i nga tirohanga whakakitenga motuhake e taea ai te tarai i nga hau o nga aorangi tawhiti, e whakaatu ana i nga whakaaro mo te hanganga matū o enei ao ke. Ko enei korero ka awhina i nga kaiputaiao ki te rapu i nga taiao noho me nga tohu o te oranga.

(Nga Puna: [Mashable](https://mashable.com/article/james-webb-space-telescope-core-of-milky-way/) me [NASA](https://www.nasa.gov/press -tuku/kaore ano i kitea i mua i te tirohanga-o-te-matua-o-te-waewae-milky-way-mai-hubble-2-)