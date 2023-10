Ka kitea e te Vera C. Rubin Observatory nga Asteroids me te Algorithm Hou

Ko te Vera C. Rubin Observatory, ka timata te mahi i te tau 2025, kua whakaatu i ona kaha ki te kimi asteroid i mua i tana whakarewatanga mana. Kua whakawhanakehia e nga Kairangahau o Te Whare Wananga o Washington tetahi algorithm hou e kiia nei ko HelioLinc3D, kua pai te tautuhi i tetahi asteroid tata ki te whenua i runga i etahi whakaahua noa. Ko te algorithm e mahi ana i nga hononga maha-po, te whakakotahi i nga raraunga mai i nga po maha ki te rapu taonga tuuturu ma te iti ake o nga tirohanga i nga taputapu o naianei.

E whai ana te Rubin Observatory ki te whakarua i te maha o nga asteroids e mohiotia ana me nga asteroids pea morearea (PHA) i roto i nga marama tuatahi o te mahi. Ko nga PHA he asteroids e tata ana ki te amiooo o Papa, tera pea ka tuki atu ki to tatou aorangi. Ma tana Telescope nui a Simonyi Survey me te arotahi ika-kanohi nui rawa atu o te ao, ka hopuhia e te kaitirotiro nga whakaahua matihiko o te rangi ia toru ra, ka whakaputa tata ki te 20 terabytes o nga raraunga ia po.

I whakamatauria a Heliolinc3D ma te whakamahi i nga raraunga mai i te rangahau ATLAS i whakahaeretia e te Whare Wananga o Hawai'i. I te wa o tenei whakamatautau, i angitu te tohu a te algorithm i tetahi PHA ko 2022 SF289 te ingoa, i kitea e ATLAS engari kaore i tautuhia he mea hou ma te whakamahi i nga tikanga tuku iho. Ka kitea e te algorithm nga huringa o te rangi ma te tango i nga whakaahua whai muri me te tautuhi i nga rereketanga. Ka ine i te kanapa me te waahi o enei rereketanga.

I tua atu i te tautuhi i nga PHA, e tika ana kia mahia e te Vera C. Rubin Observatory etahi atu kitenga o te punaha solar, tae atu ki nga taonga whitiki Kuiper me nga taonga interstellar nui ake. Ka whakahurihia e te kaitirotiro te mara o te arorangi ma te hopu i te nui o nga raraunga kaore ano i kitea me te whakarato i nga maaramatanga nui ki nga kaiputaiao mo o tatou punaha solar me tua atu.

Rauemi:

– Te Whare Wananga o Washington (https://www.washington.edu/news/2022/11/03/heliolinc3d-finds-asteroids-on-fewer-images/)

– NOIRLab a NSF (https://noirlab.edu/public/news/noirlab2305/)